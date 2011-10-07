Предлагаем вам сегодня 2 механизма изменения себя и своего мира - любовь к себе и несколько продуктов против целлюлита. Представьте себе - да, есть продукты, которые можно есть с пользой для своей фигуры. Да если бы так было со всей едой, жили бы и бед не знали, правда?

Так вот, вернемся к нашим механизмам. Любовь вы себе сами организовывайте, пожалуйста. Без нее антицеллюлитный рацион вряд ли будет эффективным. А меню мы вам поможем составить. Итак, сегодня у нас спец. предложение "10 продуктов против целлюлита!", угощайтесь!

1. Йодосодержащие продукты

Все йодосодержащие продукты - отличный катализатор кровообращения. Йод ускоряет клеточный метаболизм. Он содержится в морской капусте, морепродуктах, рыбе и грушах!

2. Клетчатка

Вот кто всегда протестует против отложения сахаров и жиров в организме. Спасибо тебе, клетчатка!

Овощи и фрукты - они очень быстро перевариваются и покидают ваш организм. И никаких вам отложений - какой уж тут целлюлит...

3. Кофеин

Зеленый чай - наша вам рекомендация.

Не забывайте о чудесном мочегонном действии этого чая - хотите похудеть, будьте готовы к этому. В нем нет ферментов, он благоприятно влияет на избавление от лишней жидкости в организме.

Зеленый чай хорошо стимулирует расщепление жиров и выведение шлаков. Он выводит из организма холестерин, поэтому особенно полезен для тех, кому знакомы сердечно-сосудистые заболевания.

4. Ягоды и фрукты

Вишня, малина, клубника - красные ягоды и фрукты, которые способствуют правильному кровообращению, очень полезны. К тому же, старение клеток замедляется благодаря этим продуктам.

5. Петрушка

Кроме того, что петрушка известна своим мочегонным свойством, как и зеленый чай, она еще и аппетит уменьшает. Разве это не благоприятно повлияет на вашу фигуру?

6. Ананас

В ананасах содержится бромелаин, а он выводит избыток жидкости из организма. Но не забывайте про сахар, которого тоже в ананасах содержится немало.

7. Лук

Еще один активизатор обмена веществ. Он хорошо выводит избыток жидкости из организма и активизирует обмен веществ.

Помним также и о том, что лук - активный борец против токсинов.

8. Перец

Перец всех цветов делает все то, что и выше перечисленные продукты плюс оказывает на организм тонизирующее действие.

Наверное, вы удивитесь, но в борьбе с инфекциями вам тоже поможет именно этот овощ.

9. Баклажаны

Пока вы кушаете баклажаны, его волокна впитывают жиры, представьте себе. Единственный момент - старайтесь все же готовить баклажаны в духовке или на костре - с добавлением масла или жирных соусов эффект будет, как вы понимаете, другой.

10. Сельдерей

Активизируйте обмен веществ с помощью сельдерея. Не самый приятный вкус, соглашусь, но сахар и соль из ваших клеточек он поможет вывести.

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