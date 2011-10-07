Простокваша укрепит иммунитет

— Большинство органов защитной системы размещено в кишечнике, — говорит столичный гастроэнтеролог Юрий Кийченко, 49 лет. — Организм переваривает всю еду до "кирпичиков": белков, жиров и углеводов. Потом опять строит из них нужные вещества. Для нормального процесса пищеварения у человека в кишечнике около 3 килограммов пробиотичных бактерий. Если их недостает, страдает иммунитет. Поэтому назначаю пациентам препараты с пробиотиками. Их можно заменить "живыми" биойогуртами. Но такими, которые хранятся несколько дней, а не месяцев.

Живые йогурты делают дома, используя закваски молочнокислых бактерий. Их продают на молокозаводах. Полезные микроорганизме есть также в кислом молоке коров и коз.

Защитные силы человека снижаются из-за неправильного образа жизни. Иммунной системе вредят стрессы, недосып, курение и алкоголь.

При первых симптомах простуды не стоит пить таблетки. Когда повышается температура тела, в крови больного начинает вырабатываться интерферон. Это белок, который борется с вирусами простуды и гриппа. Если иммунная система в норме, организм способен побороть болезнь за несколько дней. Если ослабленная, стоит принимать препараты на основе интерферона.

gazeta.ua