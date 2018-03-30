Свиной грипп, целлюлит, депрессия... Кто и зачем выдумывает новые болезни?

В последнее время чуть ли не каждый год появлялись новые страшные болезни, которые грозили человечеству если не вымиранием, то невероятными страданиями: атипичная пневмония, птичий и свиной грипп. Кто вспомнит, где сейчас эти болячки?

Зато фармкомпании помнят, какую прибыль они получили, когда люди бросились скупать лекарства от новых эпидемий. Откуда берутся выдуманные болезни?



СВИНОЙ ГРИПП

Все помнят, как 5-6 лет назад мир бился в истерике: если начнётся пандемия птичьего гриппа, не спастись никому. На разработку вакцин, лекарств, проведение симпозиумов, совещаний и мер по профилактике были потрачены миллиарды, но… Птичий грипп так и не стал эпидемией. Но это ничему нас не научило. Два года назад мы в такой же панике сметали с прилавков аптек лекарства от свиного гриппа. За 1 месяц фармкомпании получили годовую прибыль. Надо ли говорить, что им было выгодно поддерживать эту истерию?

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ

Ему подвержены жители мегаполисов, организм которых не выдерживает неблагоприятных экологических условий и общей загруженности. Слабость, боли, апатия, раздражительность - вот лишь неполный список симптомов, найти которые у себя может каждый. В США даже был создан Национальный центр хронической усталости, но как именно диагностировать СХУ и чем конкретно лечить, так и неясно.



ЦЕЛЛЮЛИТ

Всевозможные кремы, пластыри и прочие примочки от него стоят недёшево. Они неэффективны, если вы не занимаетесь спортом и продолжаете лежать на диване. Целлюлит - не слишком распространённое заболевание и представляет собой воспаление подкожной клетчатки. В большинстве случаев то, что мы привыкли называть целлюлитом, - последствия невоздержанности в еде, т. е. лишний вес. Лечится это легко - нужно меньше есть и больше двигаться. Как дополнение не помешает и массаж.



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Если вы пришли в платную стоматологическую клинику, будьте готовы к тому, что у вас во рту могут увидеть множество проблем. Например, неправильный прикус, «лишние» зубы, которые обязательно сгниют рано или поздно и которые немедленно нужно удалить; начинающийся кариес, который поскорее надо вылечить и потом сделать отбеливание. Прежде чем довериться таким специалистам, не поленитесь сходить на консультацию в другую клинику. Диагнозы расходятся? Верный признак того, что вас обманывают. Кариес может так и не начаться, неправильный прикус бывает у многих, но не всем он мешает жить, иногда ношение брекетов гораздо вреднее. Никогда не разрешайте без надобности удалять вам зуб. Это такой же важный орган, как и все остальные, поэтому удалять его можно лишь в крайних случаях. Всегда лучше вылечить. По возможности лечитесь только у того врача, которому доверяете.



ДЕПРЕССИЯ

Это один из самых популярных на сегодняшний день диагнозов. Причём ставят его обычно даже не врачи - мы сами проходим какой-нибудь тест из серии «испытывали ли вы грусть за последние 2 недели», после чего идём в аптеку за лекарствами. Фармкомпании подсчитывают миллионные прибыли, а вы остаётесь в лучшем случае при своём.

Депрессия - серьёзнейшее заболевание, распознать которое могут далеко не все специалисты. Лечится оно в стационарных условиях. А то, что мы пытаемся вылечить самостоятельно, - плохое настроение. А препаратов «от настроения» в природе не существует.



ОСТЕОХОНДРОЗ

В клиниках объясняют эту патологию как нарушения в межпозвонковых дисках и хрящах. Такой диагноз можно поставить практически каждому человеку, особенно если ему больше 50 лет. Остеохондроз - это возрастная норма. Его можно лечить, но станет ли от этого легче? Мало кому удаётся избежать старения.



МИКРОБЫ И ИНФЕКЦИИ

Реклама внушает, что нужно избавляться от всех патогенных микробов и защищаться от инфекций. Поэтому обязательно нужно пользоваться антибактериальным мылом и сильными дезинфицирующими средствами - только они гарантируют безопасность. Но никто не говорит, что вместе с вредными бактериями мы убиваем и полезную микрофлору, без которой ни один организм не выживет.

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