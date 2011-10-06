Впервые в мире произведена трансплантация матки от посмертного донора

Полным успехом завершилась уникальная операция, которую провели турецкие хирурги. Молодой женщине, у которой от рождения отсутствовала матка, пересадили этот орган. В течение ближайших месяцев она попытается зачать ребенка с помощью технологий ЭКО.

21-летней турчанке по имени Серт (Sert), которая появилась на свет без матки, вернули возможность испытать радость материнства трансплантологи из клиники при университете турецкого города Акдениз (Akdeniz University Hospital).

Они пересадили Серт орган, взятый у другой турчанки, посмертного донора.

Несколько недель спустя после операции у Серт появились месячные, что свидетельствует об успешно функционировании ее матки.

Медики считают, что через 7-8 месяцев женщина может забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения: яйцеклетки, которые были взяты у нее заблаговременно, можно будет оплодотворить спермой ее мужа, и имплантировать эмбрион в ее матку.

Ранее в мире была произведена только одна попытка трансплантации матки – в 2000 году врачи одной из клиник Саудовской Аравии пересадили орган, взятый у прижизненного донора, молодой женщине, однако 99 дней спустя матку пришлось удалить из-за высокого риска тромбоза.

Во время операции, которую провели турецкие хирурги, многих опасностей удалось избежать, так как врачи имели возможность иссечь у донора больше окружающих тканей, что улучшило исход операции.

Примечательно, что, несмотря на успех, турецкие хирурги считают необходимым удалить матку, после того как Серт родит одного или двух детей – это избавит ее от необходимости принимать на протяжении всей жизни препараты, подавляющие ее собственный иммунитет во избежание отторжения «чужого» органа.

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