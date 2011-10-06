Земля теряет магнитные полюса

Если верить интерпретациям календаря майя американским геологом Грегом Брейденом, которые получили распространение в прессе и в интернете, то в 2012 году наступит Апокалипсис: солнечная активность достигнет своего пика, и этот феномен наряду с ослаблением магнитного поля Земли приведет к смене электромагнитных полей. Вращение Земли остановится, чтобы возобновиться в обратном направлении. Наступит планетарный кризис с землетрясениями, наводнениями, ураганами. Земная поверхность из-за отсутствия магнитного щита будет стерилизована. Но доля правды в этом апокалиптическом сценарии все же есть.

Руководитель Национального института геофизики и вулканологии Антонио Мелони говорит, что напряженность электромагнитного поля в настоящее время снижается. Но периоды роста и спада этой напряженности наблюдаются на протяжении всего существования Земли. Магнитное поле, как известно, защищает Землю и формируется в результате конвективного движения внешнего ядра, жидкой железной оболочки, вращающейся между мантией и твердым железным внутренним ядром. Но это поле неоднородно и непостоянно. Да и сами магнитные полюса склонны к миграции. Благодаря этому в ближайшем будущем мы сможем наблюдать полярные сияния и в Северной Европе. Как утверждают ученые, через тысячелетия, в результате инверсии полярности, географический Северный полюс и Южный магнитный полюс Земли могут оказаться в одном полушарии. Причины такой инверсии ученые увязывают с турбулентностью, вызванной процессами укрепления твердого ядра, цикличностью появления пятен на Солнце.

По мнению некоторых ученых, говорит Мелони, инверсия уже происходит. Чем это может обернуться для людей? "Станут бесполезными компасы, могут возникнуть неполадки в работе космической техники, подвергнется опасности здоровье человека". Магнитосфера, продолжил ученый, защищает поверхность Земли от опасных частиц, заряженных большой энергией. "Без магнитного щита облучение будет очень высоким в экваториальных и средних зонах". Для изучения происходящих изменений магнитосферы закладываются многочисленные научные проекты, но эксперты уже сейчас с уверенностью говорят, что в 2012 году Земля и Солнце нас не уничтожат!

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