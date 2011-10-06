Чем опасен аспирин

Пожилые люди, ежедневно принимающие аспирин для предотвращения болезней сердца, в два раза более склонны к развитию тяжелой формы макулярной дегенерации (возрастная потеря зрения), чем те, кто никогда не принимал обезболивающие препараты.

К такому выводу пришли ученые из Нидерландского института нейронаук (NetherlandsInstituteforNeuroscience) и Академического медицинского центра в Амстердаме (AcademicMedicalCenter in Amsterdam), передает Reuters.

Исследователи под руководством доктора Паулюса де Лонга собрали информацию об образе жизни и состоянии здоровья 4700 человек в возрасте 65 лет и старше из Норвегии, Эстонии, Британии, Франции, Италии, Греции и Испании. Специалисты отметили, что из 839 человек, ежедневно принимавших аспирин, у 36 была выявлена тяжелая форма заболевания глаз – "влажная" макулярная дегенерация.

Причина заболевания – образование новых кровеносных сосудов за сетчаткой. Они характеризуются ломкостью, а это ведет к появлению кровоизлияний и в итоге – к потере центрального зрения. Как объясняют медики, "сухая" макулярная дегенерация является более распространенной и менее тяжелой, хотя в этом случае у больных также наблюдается ухудшение зрения.

По словам ученых, несмотря на то, что аспирин считается одним из эффективных профилактических средств против болезней сердца, существует вероятность того, что он может привести к развитию возрастной макулярной дегенерации. "Есть некая противоречивость в этом вопросе, мы его тщательно изучили и пришли к выводу, что польза от аспирина перевешивает вред. Однако пожилым людям следует быть осторожными и принимать разумные дозы препарата по мере необходимости", - сказал П.де Лонг.

Специалисты планируют продолжить наблюдения за больными, чтобы зафиксировать частоту их употребления аспирина и выяснить, какой воздействие он оказывает на глаза, действительно ли препарат способствует развитию тяжелой формы макулярной дегенерации.

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