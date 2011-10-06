Британец заразил ВИЧ-инфекцией несколько сотен женщин

Жителя Великобритании заподозрили в заражении нескольких сотен женщин ВИЧ-инфекцией, сообщает The Telegraph. Британская полиция обратилась к потенциальным жертвам злоумышленника с просьбой выйти на связь для того, чтобы предъявить подозреваемому новые обвинения.

Во вторник, 4 октября, 38-летний Саймон Макклюр (Simon McClure) из Мидлсбро был осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью женщины, которую он заразил ВИЧ-инфекцией. Суд приговорил британца к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, женщина, у которой был незащищенный половой контакт с Макклюром, узнала о заражении ВИЧ, сдав соответствующие анализы во время беременности. Ее ребенок появился на свет раньше положенного срока, однако ВИЧ-инфекция не передалась от матери младенцу.

При этом осужденный британец знал как о своем заражении, так и о путях передачи ВИЧ-инфекции. Болезнь у него была выявлена в 2006 году после возвращения из поездки в Таиланд. Кроме того, мужчина ездил в Швейцарию, где, по предположению полиции, пользовался услугами проституток.

После того, как Макклюра приговорили к тюремному заключению, полицейские обратились ко всем женщинам, занимавшихся с ним незащищенным сексом, с просьбой выйти на связь и дать соответствующие показания.

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