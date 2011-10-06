Научите память забывать все плохое

Мы можем натренировать себя так, чтобы просто забыть неприятные эпизоды жизни. Такой вывод сделали ученые, проведя эксперимент, пишет The Telegraph. Оказалось, если подавлять подобные воспоминания достаточно долго, то они совсем пропадут.

Используя результаты электроэнцефалографии, ученые под руководством Герда Томаса Волдхаузера из Университета Лунда выявили части мозга людей, становившиеся активными, когда люди старались усиленно что-то забыть. Также им удалось поймать точный момент, когда память стиралась.

Данные открытия можно положить в основу терапии для людей, страдающих от депрессии или посттравматического стрессового расстройства. "Мы знаем, что подавленные чувства часто проявляются в виде физиологических реакций. Нам удалось научить группу добровольцев забывать нейтральную информацию в контролируемой лабораторной среде. Научить забывать людей более травматичные события, вероятно, будет сложнее", - констатирует ученый.

Он добавляет, что подавление воспоминаний становится не столь затруднительным по прошествии нескольких часов. Однако чем больше информации подавляется, тем сложнее ее потом извлечь. Если воспоминания подавляются долгое время, задача восстановления памяти также усложняется.

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