Три киви в день – и никаких недугов

Исследователи выяснили, что киви обладают уникальными свойствами. Японские ученые назвали киви одним из самых полезных фруктов.

Этот фрукт содержит так много антиоксидантов, что обошел даже таких известных «монстров здоровья», как апельсины, грейпфруты, мандарины и яблоки.

Ученые изучили свойства киви и узнали, что особые вещества в составе фрукта - полифенолы - антиоксиданты, являются чрезвычайно полезными для человека и приносят здоровью сплошную пользу.

Японские специалисты провели эксперимент. Они попросили добровольцев съесть по три киви, а потом измерили уровень антиоксидантов в организме.

Антиоксиданты борются с окислительными процессами, которые могут вызывать атеросклероз, сердечную недостаточность, рак, преждевременно старение, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

likar.info