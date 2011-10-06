Симптомы заболеваний печени

Печень у нас в организме выполняет множество функций. Она отвечает за иммунитет, рост, питание и половые функции. Болезни печени всему этому могут препятствовать. По ряду симптомов можно выявить возможные заболевания.

Бесцветная кожа

Желтеет кожа и белки глаз. Это желтуха, которая один из признаков болезни печени.

Питание

Когда пропадает аппетит, а вес снижается, то это указывает о нарушениях функционирования печени. Возникает анемия и частые приступы тошноты.

Вздутие живота

Часто пациенты с больной печенью жалуются на припухлость под правой нижней частью ребер. Вздутие часто давит на диафрагму. Дыхание может стать болезненным.

Ногти

Искривленные и белесые ногти могут свидетельствовать о наличии проблем с печенью.

Сосуды

Частые кровотечения носом и появление синяков указывают на ненормальную работу печени и нехватку белка.

Жажда

Частая жажда, постоянные позывы в туалет в некоторых случаях могут оказаться у человека признаками болезни печени.

Другие признаки

Частые головные боли, головокружения, спазмы, раздражительность, депрессия – и это всё может быть результатом появления проблем с печенью.

При любых неприятных ощущениях вы лучше обратитесь к врачу.

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