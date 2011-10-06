Симптомы заболеваний печени
Орган ответственный за иммунитет
Печень у нас в организме выполняет множество функций. Она отвечает за иммунитет, рост, питание и половые функции. Болезни печени всему этому могут препятствовать. По ряду симптомов можно выявить возможные заболевания.
Бесцветная кожа
Желтеет кожа и белки глаз. Это желтуха, которая один из признаков болезни печени.
Питание
Когда пропадает аппетит, а вес снижается, то это указывает о нарушениях функционирования печени. Возникает анемия и частые приступы тошноты.
Вздутие живота
Часто пациенты с больной печенью жалуются на припухлость под правой нижней частью ребер. Вздутие часто давит на диафрагму. Дыхание может стать болезненным.
Ногти
Искривленные и белесые ногти могут свидетельствовать о наличии проблем с печенью.
Сосуды
Частые кровотечения носом и появление синяков указывают на ненормальную работу печени и нехватку белка.
Жажда
Частая жажда, постоянные позывы в туалет в некоторых случаях могут оказаться у человека признаками болезни печени.
Другие признаки
Частые головные боли, головокружения, спазмы, раздражительность, депрессия – и это всё может быть результатом появления проблем с печенью.
При любых неприятных ощущениях вы лучше обратитесь к врачу.