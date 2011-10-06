Самые грязные места на вашем рабочем месте

Адвокаты и бухгалтеры - люди, работающие в самых антисанитарных условиях, доказал анализ, проведенный в Великобритании. Их клавиатуры, столы являются прибежищем миллионов патогенов, которые способны быстро распространяться среди работников офиса и приводить к вспышкам инфекций, пишет The Telegraph.

Данный вывод сделали аналитики компании Viking. Они обследовали сотни офисов и в подавляющем большинстве из них уровень гигиены не соответствовал требуемому. Опасные бактерии были обнаружены почти в 2/3 клавиатур. А под некоторыми даже разрасталась настоящая плесень. Телефон и рабочие столы также попали в "черный список".

Грязнее всех оказались адвокаты, бухгалтеры и люди, работающие непосредственно с компьютерами. Правда, у социальных работников нередко на столах находились заплесневевшие продукты питания.

Более половины офисных служащих не знали, что бактерии могли прятаться в клавиатурах, на телефонах и мониторах. А две трети работников обедают прямо на рабочем месте, после этого не убираясь. По словам доктора Лизы Экерли, во время сезона гриппа и простуды просто необходимо очищать стол и клавиатуру.

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