Как питаться при проблемах с кишечником

— При геморрое важно не допускать запоров, — говорит столичный гастроэнтеролог Юрий Кийченко. — Поэтому нужно выпивать 1,5–2 литра артезианской некипяченой воды в день. Утро лучше начать с большого стакана воды или свежего домашнего сока с мякотью. Также полезно на завтрак съедать две штуки пропаренного чернослива. В дневном рационе должно быть не менее 0,5–2 килограммов овощей и фруктов. Их можно отваривать, тушить, резать свежими в салаты.

Употребление свежего, однодневного кефира облегчает опорожнение. Не стоит покупать молочные продукты с длительным сроком годности. Лучше сделать простоквашу дома. Если добавить в нее две ложки растительного масла, подействует как слабительное. Полезны темные сорта хлеба из муки грубого помола, гречневая, перловая, ячневая крупа. Крепят рис, манка, макароны, сдоба. Не советую употреблять алкоголь, чай, шоколад, консервы. Раздражают кишечник лук, чеснок, редька, перец.

gazeta.ua