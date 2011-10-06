Как быстро проснуться и быть бодрым

Люди делятся не только на сов и жаворонков. Некоторые из нас по утрам просыпаются легко и уже через полчаса после пробуждения бодры и готовы свернуть горы. Другим утренний подъём даётся нелегко, а чтобы «включиться» в реальность, необходимы большие усилия. Что же делать тем, кто по дороге на работу в транспорте «досматривает» ночной сон и не может заставить себя начать работать раньше полудня?

Об утреннем пробуждении необходимо заботиться ещё с вечера. В частности, чтобы легче проснуться утром, не рекомендуется переедать накануне вечером. С чувством лёгкого голода будет легче заснуть, а, значит, получится лучше выспаться. Ложитесь спать спустя 3 часа после еды. Отлично успокаивает нервную систему стакан тёплого молока с мёдом после горячей ванны.

Если лечь спать лицом к окну с открытыми шторами, то утренний свет ещё до пробуждения, попадая на закрытые веки, будет подавать сигналы в мозг о том, что уже настало утро.

Для того чтобы быстро проснуться, сразу после пробуждения нужно немного помассировать пальцы рук и мочки ушей. Именно в этих точках находится множество нервных окончаний, которые необходимо хорошенько простимулировать, чтобы начать просыпаться.

Если проснуться ночью и выпить стакан воды, заснуть удастся не скоро. Этот принцип работает и по утрам! Организм начнёт работать и просыпаться.

«10 минуточек», которые обычно очень хочется долежать в постели, заставьте себя потратить на небольшой комплекс утренних упражнений. Ничего сложного - несколько наклонов, приседаний, несколько упражнений на пресс и выпадов на каждую ногу. После этого принять прохладный душ - и организм взбодрился!

Все, у кого есть проблемы с быстрым пробуждением, знают, как важна чашка утреннего кофе. Для усиления эффекта добавьте в него несколько капель женьшеня: он ускорит пробуждение и продлит время бодрости.

Хорошо помогает быстро проснуться свежий воздух. Если он попадёт в комнату до пробуждения, то проснуться будет легче. Распахните окно, вдохните утреннюю прохладу! От порции кислорода мозг начнёт работать быстрее. Если хотите быстро просыпаться каждое утро, заведите собаку и выгуливайте её по утрам.

Для успеха любого дела важна регулярность и дисциплина. Сделайте хотя бы некоторые из этих советов своими правилами, и каждое ваше утро будет действительно добрым!

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