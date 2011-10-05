Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центре Японии

Очаг залегал на глубине 10 км

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в префектуре Нагано в центральной части основного японского острова Хонсю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии. Эпицентр землетрясения находился на севере префектуры Нагано. Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались в восьми префектурах. Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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