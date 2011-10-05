В Косово начался суд по делу о контрабанде органов

В столице Косово, Приштине, 4 октября начался процесс по делу о незаконной пересадке человеческих почек. Как сообщает The New York Times, перед судом предстали семь местных жителей, шестеро из которых являются сотрудниками косовской клиники Medicus.

По версии следствия, обвиняемые обманом заманивали в Косово молдаван, казахстанцев, турок и россиян, у которых предлагали купить донорские почки для дальнейшей пересадки, уточняет Reuters. За каждый донорский орган организаторы аферы обещали заплатить по 15 тысяч евро.

После операции доноры обещанной суммы не получали, в то время как подсудимые продавали полученные почки за 80-100 тысяч евро, пишет The NY Times. Всего, по данным Reuters, медики провели порядка 30 операций. При этом пересадка органов косовским законодательством запрещена.

Всем семерым косоварам, среди которых присутствует бывший высокопоставленный сотрудник министерства здравоохранения Косово Илир РЕЦАЙ (Ilir Rrecaj), предъявили обвинения в торговле людьми, создании организованного преступного сообщества, проведении незаконных операций и превышении должностных полномочий, отмечает американская газета. Обвиняемые свою вину не признают.

Кроме граждан Косово в деле, по сведениям Reuters, фигурируют турецкий хирург Юсуф СОНМЕЗ (Yusuf Sonmez), который проводил операции, и гражданин Израиля Моше ХАРЕЛЬ (Moshe Harel), отвечавший за подбор доноров и реципиентов органов. Оба они находятся в международном розыске по линии Интерпола.

В то же время в сентябре стамбульская прокуратура предъявила подозреваемым обвинения по косовскому делу, потребовав приговорить каждого к 171 году тюрьмы.

Дело нелегальных трансплантологов связано с более серьезным скандалом, разразившимся в 2010 году. Тогда комитет Совета Европы по правам человека представил доклад, согласно которому командование Армии освобождения Косово занималось контрабандой человеческих органов, напоминает Лента.ру.

Предполагаемые преступления относятся к периоду Косовской войны в 1998-1999 годах. Жертвами боевиков, по данным газеты, были как сербские, так и албанские пленные, чьи органы вырезались после их казни. Как заявил автор доклада швейцарец Дик МАРТИ (Dick Marty), к преступлениям причастен и нынешний премьер-министр Косово Хашим ТАЧИ.

Сам глава косовоского правительства опроверг выводы докладчика, пообещав всячески содействовать при проведении расследования о контрабанде органов.