От брака без любви усыхает мозг

Длительный стресс приводит к усыханию мозга и провоцирует развитие слабоумия, выяснили психиатры. Во время стресса в организм попадают химические соединения, токсичные для тканей мозга.

Американские психиатры сканировали мозг людей, переживших теракт 11 сентября и ветеранов с посттравматическим стрессом. Оказалось, что у этих людей гиппокамп (часть мозга, которая связана с формированием воспоминаний), усох до показателей пожилых людей с деменцией. У ветеранов произошло еще большее усыхание.

Стрессом названы также брак с нелюбимым человеком, неперспективная работа и посттравматические ситуации. Ранее проведенное исследование говорит, что пережитый в середине жизни стресс увеличивает риск развития деменции у женщин в 2 раза.

likar.info