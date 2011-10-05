40 млн. курильщиков могут умереть от туберкулеза к 2050 г.

Около 40 млн. человек могут умереть от туберкулеза, вызванного курением, к 2050 году, со ссылкой на исследования ученых сообщает «Би-би-си».

Риск заболеть легочной инфекцией у людей, имеющих вредную привычку курить, в два раза выше, чем у некурящих, напоминают ученые.

По прогнозам British Medical Journal, большинство зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом будет приходится на страны Африки, Средиземноморья и Азии.

«Еще 20 лет назад Всемирная организация здравоохранения заявляла о том, что туберкулез является одной из глобальных проблем человечества», – сказал по этому поводу специалист по туберкулезу Джон МУР-ГИЛЛОН.