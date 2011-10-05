"Депрессия с улыбкой" - новый бич современности

На прошлой неделе один из самых популярных в Британии комик Дэвид Уильямс заявил, что большую часть жизни страдал от депрессии. По словам психологов, среди внешне жизнерадостных и веселых людей очень много тех, кто болен депрессией, способной привести к самоубийству.

Эксперты называют данное явление "улыбающейся депрессией". По словам доктора Космо Халлсторма, люди с подобным диагнозом обычно не признают наличие проблем и стараются "держать лицо" на публике. Они ведут активную жизнь, однако страдают от панических атак, бессонницы, низкой самооценки. Обычно, приходя домой, они буквально валятся с ног.

Согласно статистике, каждый двадцатый столкнется с депрессией в своей жизни. Многие живут с не диагностированной депрессией. Это приводит к более длительному сроку, требуемому на восстановление, и повторению эпизодов депрессии. Как отмечают эксперты, в обществе до сих пор клеймят само понятие депрессии. В итоге немногие люди рассказывают о своих проблемах. Страх быть отверженным обществом сильно давит на человека. Так, по оценкам исследователей из компании Mind, примерно каждый пятый теряет работу после того, как признается в наличии психических проблем.

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