7 причин любить шоколад

Столетиями люди наслаждаются потрясающим вкусом шоколада. Не так давно ученые установили, что шоколад - не только вкусное, но и полезное лакомство. Конечно, если есть его в меру. Вот 7 причин, почему темный шоколад можно и нужно есть.

Повышает настроение

Женщинам даже не стоит говорить об этом. Из поколения в поколение мы знаем, что шоколад поможет нам успокоиться и почувствовать себя лучше. В черном шоколаде есть специальные, своего рода, "успокаивающие" компоненты. К тому же, очень приятно ощущение лакомства, которое тает во рту...

Снимает стресс

Шоколад может помочь тебе справиться со стрессом. Исследования доказали, что если есть немного черного шоколада на протяжении двух недель, то понижается уровень кислорода и гормонов катехоламина, которые влияют на ощущение стресса. Кстати, многие на собственном опыте убедились, что и начальник не такой строгий, и клиенты не такие шумные, и пробки не такие ужасные, когда во рту маленький кусочек шоколадки.

Полезный для сердца

Итальянские и японские ученые доказали, что небольшое количество черного шоколада каждый день поможет снизить вероятность заболеваний сердца. Вас интересует, что такое "небольшое количество"? Исследователи утверждают, что достаточно всего 7 грамм.

Может стабилизировать давление

Немецкие ученые провели исследования, результаты которого доказали, что всего несколько грамм шоколада в день помогут понизить ваше давление. Достаточно совсем небольшого количества. Не переусердствуйте. Больше - не значит лучше. Тем более, большее количество шоколада может привести к ожирению, а от него, как известно, давление становится выше.

Поможет понизить холестерин

Мы знаем, что именно повышенный холестерин может стать причиной болезней сердца. И все те же несколько грамм шоколада могут помочь тебе понизить его уровень.

Увеличивает приток крови к мозгу

Нашему мозгу нужно много кислорода для того чтобы нормально функционировать. В состав шоколада входят ингредиенты, которые помогают повысить приток крови к мозгу. Соответственно, мозг получает больше кислорода. Это поможет тебе улучшить память и другие функции головного мозга.

Есть варианты для людей с диабетом

Если у тебя диабет, но ты хочешь наслаждаться всеми преимуществами шоколада, существуют варианты и для тебя. Один из них - попробовать шоколад без сахара. И в любом случае нужно всего несколько грамм.

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