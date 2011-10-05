Бабушка в США спасается от радикулита бодибилдингом

С этой бабушкой лучше не спорить. В свои 75 она даст фору иному качку. Если бы миссис Шепард была знакома с творчеством Николая Алексеевича Некрасова, то знала бы, что слова "коня на скаку остановит" - это про таких, как она.

"Надо заняться спиной", - говорит бабушка Эрнестин, подходя к тренажеру. Не потому, что радикулит замучил, - требуется просто прокачать трапецию, а заодно и задние дельтовидные мышцы.

У миссис Шепард сегодня тренировка в щадящем режиме. И возраст здесь не причем. В свои 75 она даст фору любому "качку". Все началось лет двадцать назад: надев как-то купальник, она расстроилась, увидев свое отражение в зеркале. Однако пенять на зеркало Эрнестин не стала, записалась в группу аэробики, а сбросив вес, принялась "качать железо".

"Целеустремленность, преданность и дисциплина. Я вышила эти слова на своей спортивной форме и повторяю эту мантру каждый день. Для всего требуется время, за один раз ничего не получится. Это целый процесс, это путешествие, и оно настолько увлекательное", - говорит Эрнестин Шепард.

Каждое путешествие требует тщательной подготовки. За это в доме госпожи Шепард отвечает ее супруг. Именно он готовит ей еду и следит, чтобы в рационе были все необходимые организму белки и углеводы. Куриная грудка, овощи на пару, печеный картофель или коричневый рис. И так четыре раза в день в течение последних двух десятилетий.

"Я не следую ее диете, но благодаря супруге сам стал лучше питаться. Перестал есть этот мусор из фасфуда, хожу в спортзал, часто гуляю на воздухе. Мы женаты уже 54 года, и она по-прежнему - мое вдохновение", - говорит Коллин Шепард.

Спортивных наград у миссис Шепард не сосчитать: кубки за участие в соревнованиях по бодибилдингу, медали за многочисленные кроссы и девять марафонов, в которых она добежала до финиша. Но главная цель, к которой все эти годы стремилась Эрнестин, уместилась на обыкновенном плотном листе бумаги. Сертификат о занесении ее имени во Всемирную Книгу Рекордов как самой пожилой соревнующейся культуристки мира. Это звание она удерживает три года подряд.

"Раньше я считала, что фитнес - это моя миссия, теперь он стал моей религией. Я стараюсь подать пример другим, чтобы и они вели активный и здоровый образ жизни. Речь не только о пожилых, но и молодом поколении", - говорит Эрнестин Шепард.

Возраст - всего лишь число, утверждает госпожа Шепард, при желании годы не помеха. Каждый день она пробегает 15 километров, трижды в неделю ходит в спортзал, а главное - правильно питается. А как еще держать себя в форме, если хочешь сохранить титул самой пожилой культуристки мира и остаться в Книге Рекордов Гинесса?

На ее занятиях всегда полно народу. Тренироваться к Эрнестин в Балтимор приезжают со всей округи, за десятки километров, даже из Вашингтона. Возраст или стройность фигуры значения не имеют, важно лишь знать предел своих сил и понимать, что быстро ничего не получится.

"Я тоже уже бабушка, мои дети выросли, но это не повод, чтобы дряхлеть. Не важно, какой возраст, надо жить активно, питаться правильно, только так можно полностью насладиться своей жизнью", - говорит Маделин Вексер.

"Она не сдается и слава ей не помеха. Она продолжает бегать, тренироваться в зале. Она работает над собой и это похвально", - добавляет Реймонд Дэй.

Следующим летом у Эрнестин Шепард очередные соревнования по бодибилдингу, а до этого участие в разных телешоу и показах моды. Ведь она еще и модель, рекламирует одежду для женщин среднего и старшего возрастов. Довольно плотный график для пенсионерки, разменявший восьмой десяток.