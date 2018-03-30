Фен-шуй против лишнего веса. "Нелекарственный" подход

Каких только методик и систем похудения не придумало человечество. Борьбу с перееданием, с лишним весом ведут медики, диетологи, фитнес-инструкторы, производители лекарств, психологи, маги.

Даже церковь объявила чревоугодие страшным грехом, и что же? А ничего - статистика указывает на то, что человечество продолжает все больше есть и все больше полнеть, причем рекордными темпами. Из этого следует, что классические методы похудения уже не приносят желаемого результата, и людям придется искать новые пути решения проблемы лишнего веса.

А что, если нам смотреть не на Запад с его вибропоясами и лекарствами для сжигания жира, а на Восток, в Китай, где полный человек считается серьезно больным, а окружающие смотрят на него с жалостью? Так, знаменитая китайская система фен-шуй использует к проблеме лишнего веса совершенно другой, "нелекарственный" подход.

Фен-шуй считает, что избавиться от ненужных килограммов может любой человек, если он этого реально хочет и прилагает определенные усилия. Полные же люди в основном только хотят, а усилия пусть лошадь прикладывает, у нее сил больше. После трех дней на кефире им жизнь не мила. Именно в отсутствии сил, умении настроиться на похудение, неспособности организовать и управлять своим временем и питанием фен-шуй видит основную проблему избыточного веса.

По фен-шуй, лишний вес у человека может появиться только тогда, когда в его жизни вообще много лишнего – лишний вес, лишние мысли, лишние предметы окружения, лишние «движения по жизни», именно они лишают человека сил, времени, возможности вплотную заняться собой. Согласно этой системе, чтобы похудеть, нужно прежде всего избавиться от всего ненужного, и это будет первый большой шаг к красоте и стройности.

Основной принцип очень прост и звучит так – «что снаружи, то и внутри». Если вы неорганизованы, у вас нет сил, времени или желания привести в порядок свою квартиру, избавить свой гардероб от давно вышедшего из моды хлама, то вряд ли вы найдете время на фитнес, приготовление вкусной и здоровой пищи, вряд ли сможете настроиться на диету.

С чего же следует начинать… Первый шагом к похудению, по мнению мастеров фен-шуй, должны быть не диеты или фитнес, а избавление дома от ненужных вещей. При этом ненужными считаются вещи, которыми вы и ваша семья не пользуетесь более полугода. Это игрушки, из которых ваши дети уже выросли. Это журналы, которые давным давно прочитаны и лежат где-то в шкафу мервой стопкой. Это книги, которые никто никогда не будет читать. Это старые конверты, открытки, лекарства, посуда, пустые коробки и многое другое, всего не перечислишь.

Для нас особенно интересно такое понятие фен-шуй, как «жирный шкаф». В России болезнь «жирных шкафов» встречается повсеместно. Как отмечают психологи, это следствие социалистического прошлого, когда купить приличную вещь было просто невозможно, все хранилось, перешивалось, передавалось по наследству и выбрасывалось только тогда, когда превращалось в лохмотья. В результате шкафы большинства россиянок забиты до отказа каким-то барахлом, не случайно стала крылатой фраза «шкаф полный, а одеть нечего».

Для такого шкафа нужны свои, специальные диеты. И весьма жесткие. Специалисты фен-шуй здесь категоричны – все старье на помойку. Зачем, например, вы храните старые свитера или платья, которые давно вышли из моды и вы никогда их не наденете. Ах, вы их бережете на случай, если поедете на природу? Просто вспомните, в чем вы последний раз ездили за город. Наверняка ни старое платье, ни свитер в вашу выходную коллекцию не входили.

Итак, начните с малого. Какая цифра означает малое? Нет, не ноль. Самое малое в нашем случае – это один. И если вы решили похудеть, избавиться от лишних мыслей и килограммов, каждый день выбрасывайте по одной старой вещи.

Конечно, это непросто – выбросить вещь, которая когда-то вам очень нравилась, может быть, у вас с ней связаны хорошие воспоминания. Но нужно сделать это или … сдаться. Уповая на то, что мужчины якобы предпочитают полных женщин. Я тоже такого мужчину видела. Один раз в жизни.

Если вам тяжело начать со старых платьев, начните с другого, например, соберите старые журналы или старые книги, отнесите их в ближайшую библиотеку. Двойной позитив – вы начнете работать над собой, а книги найдут нового читателя. Только не относите рецепты салатов и подобные книги о вкусной и здоровой пище - они вам еще пригодятся. И самое важное – помните, что все наши мысли материальны, и вслед за старыми вещами должны уйти и старые мысли о том, что похудеть сложно, что времени на спортзал нет, что сидеть на диете тяжело, что мужчины любят полных и так далее. Похудеть можно, и тысячи женщин вокруг вас сделали это, вернув себе красоту, сексуальную привлекательность и радость жизни. Теперь-то вы знаете, с чего начинать…

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