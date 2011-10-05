Чем полезен топинамбур?

Топинамбур можно назвать продуктом №1 для людей, страдающих диабетом. В его состав входят различные аминокислоты, белки, сахара и углеводы, среди которых есть инулин, имеющий способность в организме человека расщепляться до фруктозы. При регулярном употреблении в пищу топинамбура, у больных диабетом понижается уровень сахара в крови, улучшается общее самочувствие.

Топинамбур – это настоящая кладезь витаминов и микроэлементов. По содержанию калия, железа, цинка, витамина С и витаминов группы В, земляная груша намного превосходит картофель, морковь, свеклу. Он полезен при мочекаменной болезни, малокровии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Медики рекомендуют пациентам включать топинамбур в рацион питания при гипертонии, ишемической болезни сердца, тахикардии.

Сок из клубней топинамбура помогает избавиться от изжоги, нормализует работу желудка и кишечника, это превосходное противовоспалительное средство. Из отвара листьев и стеблей топинамбура готовят лечебные ванны, которые очень эффективны при фурункулезе, экземе, угревой сыпи и других кожных заболеваниях.

Косметологи советуют для увядающей кожи делать питательные маски из топинамбура. Натертый на терке топинамбур смешивают с льняным маслом и наносят на кожу. Минут через 15 20 маску нужно смыть теплой водой. Такая маска хорошо разглаживает морщинки и делает кожу упругой и свежей.

Это еще один незаменимый продукт для женщин, которые следят за своим здоровьем. Польза от этого корнеплода огромна: благодаря абсорбирующим свойствам волокна корнеплода забирают на себя вредные продукты обмена веществ, и тем самым способствуют похудению.

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