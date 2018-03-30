Метеозависимость: серьезное заболевание или симуляция?

В осеннюю слякотную погоду много людей жалуется на упадок сил и снижение работоспособности. Сезонные изменения погоды влекут увеличение количества людей с заболеванием сердца и сосудов. Для таких пациентов метеозависемость - важный фактор, особенно в осенне-зимний период. Врачи отмечают, что такие больные обычно внимательно следят за прогнозами погоды.

В настоящее время нет ни одного человека, который не жаловался бы на погоду. И виноваты в этом не жара или холод, жгучее солнце или дождь. Дело в том, что слабость и недомогание – постоянные спутники людей – принято списывать именно на «коварную» погоду. Мысли относительно влияния изменения погоды на человеческий организм – диаметрально противоположные. Кто же все-таки прав объяснит врач-терапевт Мирослава БУЗЬКО.

Холод влияет на психику

Проанализируем свое самочувствие. И перед дождем, и перед снегопадом у большинства людей ломит кости. Понятно, что резкое похолодание никому не приносит приятных эмоций, но, оказывается, оно еще негативно отражается на человеческом организме. В свое время российские врачи исследовали здоровье людей, которые выехали на Север.

Выяснилось, что их у них наблюдалось плохое самочувствие, их мучила скука, они были замкнуты в себе. Адаптация к суровым условиям проходила долго и болезненно. Велось наблюдение и за теми, кто с рождения жил на Севере. Ученые пришли к выводу, если бы "северный" абориген переехал в среднюю полосу России, он мог бы умереть. Защитные силы организма жителей Севера были настолько изношены, что сил на акклиматизацию им просто не хватало.

Климат способен влиять на особенности характера человека и его поведение в зависимости от того, в каком климатическом поясе человек живет. Не случайно считают, что сибиряки спокойнее, уравновешение, а жители Востока обычно темпераментные.

Интересное наблюдение одного психиатра, который, впервые встретившись с жителями одного из очень холодных регионов, сначала принял их за психически больных. Для этого диагноза были все симптомы - люди вели себя необычно сравнительно с другими.

"Люди-барометры"

Феномен влияния погоды на человеческий организм изучают уже очень давно. Наблюдения показали, что в нашей стране от погодных условий зависит около 35% взрослого населения. Симптомы этой зависимости - мигрень и другие виды головной боли. Они могут наблюдаться при наименьшем изменении в погоде. Во время погодных колебаний - резком росте или снижении температуры, чаще всего случаются приступы у тех, кто страдает заболеванием легких, почек. Если надвигается теплый фронт воздуха, то не исключено, что вы плохо будете спать, почувствуете, что вам сложно сосредоточить свое внимание.

Людям с высоким или низким артериальным давлением, а также тем, кто страдает на стенокардию или перенес инфаркт, много хлопот приносит низкое давление воздуха, дождь и даже надоедливая изморось. Всегда чувствуют изменения погоды больные ревматизмом. Они как барометры, которые предусматривают погоду лучше любого Гидрометцентра.

Ответственна - сонная артерия

Специалисты допускают, что своеобразные "антенны", которые улавливают погодные изменения, размещены на стенках сонной артерии. Если давление в сосудах внезапно падает, это предопределяет рефлекс ограждения организма от коллапса кровообращения. Сигнал об этом, через спинной мозг, передается в кору больших полушарий. С одной стороны, это спасает организм от полной остановки кровообращения. С другой – существенно отражается на состоянии и самочувствии. Такие процессы могут происходить в организме и при неожиданном потеплении, и при резком похолодании.

Возобновить силы помогают элементарные меры, о которых мы часто забываем. Пытайтесь высыпаться, регулярно питаться (желательно есть горячее, хоть раз в день) и давать телу хотя бы минимальную нагрузку: делайте зарядку дома или два-три раза на неделю посещайте спортзал.

Добавят энергии контрастный душ, бассейн, ванна с ароматными маслами цитрусовых. Поможет сохранить бодрость употребление витаминов группы В, аскорбинки, магния, селена и кальция. По назначению врача можно также употреблять ноотропные препараты, которые улучшают работу мозга. Человек - существо светолюбивое. Когда нам достаточно света, мы чувствуем себя спокойно и комфортно, а в сумерках и в темноте чувствуем непонятную тревогу и усталость. Начинаем хандрить, жаловаться на депрессивное состояние. Поэтому прислушивайтесь к советам психотерапевтов: больше гуляйте, пока на улице еще видно, а дома установите мощные лампы дневного света - ведь вскоре день станет совсем коротким.

Избавьтесь от токсинов

Это одна из точек зрения на то, как мы зависим от погоды. Но есть еще и другие взгляды на этот вопрос. Некоторые ученые объясняют это состояние колебанием атмосферного давления. Каким же образом изменения атмосферного давления способны повлиять на наше самочувствие? Дело в том, что эти изменения ощутимо влияют на мембрану клеток. Из-за этого активизируются некоторые продукты обмена веществ, и особенно гомотоксины. Все это предопределяет в организме настоящий переполох. Токсины начинают двигаться, как последствие человек чувствует ощутимый дискомфорт. Можно ли это состояние преодолеть? Можно, считают сторонники этой теории. Терапия метеозависимости должна основываться в первую очередь на укреплении иммунитета и выведении токсинов из организма. Логика чрезвычайно простая. Чем более крепкий организм, тем меньше он замусорен, поэтому меньше склонный к зависимости от состояния атмосферного давления.

Ближе к природе!

Но все же, не только атмосферное давление может отражаться на вашем самочувствии. Есть такая категория людей, у которых всегда болит голова перед дождем, а при изменении погоды их преследует депрессивное состояние. К такому роду жалоб относились не серьезно. В настоящее время метеозависимость признана сложным заболеванием. Появилась даже новая наука - биометерология. Она изучает влияние климата, состояние окружающей среды на человеческий организм.

Выяснилось, что на состояние нашего организма влияет огромное количество факторов. Это и температура воздуха, и влажность, направление и сила ветра. Чем больше человек пытается избавиться от влияние природы, тем сильнее становится от нее зависим.

Не секрет, что в городах люди, страдающих метеозависимостью, значительно больше, чем в сельской местности. У сельских жителей лучший иммунитет, они более приспособлены к резким изменениям погоды. Это неудивительно. Ведь в городе в воздухе преобладают тяжелые ионы, которые укорачивают световой день. Отсюда резко снижается и количество ультрафиолета, так необходимого организму. Плюс ко всему в городах нарушен естественный водообмен. Дождевая вода не идет в землю, а активно испаряется. Это, кстати, причина того, почему в городе значительно тяжелее переносить холод и жару. Это объясняет, почему в городах значительно больше людей, которые страдают на депрессию и постоянно жалуются на погоду. Вывод: нельзя отделяться от природы. Тогда проблем относительно метеозависимости будет меньше.

Магнитные бури

Немало хлопот людям приносят дни повышенной солнечной активности. В народе их обычно называют магнитные бури. Как уберечься от них? Вопрос непростой. Вот что советуют специалисты.

Вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышается давление в дни магнитных бурь? Перенесите неприятные разговоры или важны визиты на другой день. Не делайте больших покупок, избегайте конфликтных ситуаций. Желательно не пользоваться автомобилем, а прогуляться пешком. И, без сомнения, не стоит в эти дни увлекаться спиртным или другими тонизирующими средствами. Будьте крайне осторожны. Помните, что в эти дни вы особенно впечатлительны. Известно, что около 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов случаются как раз во время магнитных бурь. Ученые выяснили, что при колебании магнитного поля Земли, которое происходит в результате увеличения солнечной активности, кровь курсирует по капиллярам значительно медленнее.

Соответственно неминуемо наступает кислородное голодание тканей органов. В организме происходят изменения. Как защитная реакция на негативное действие окружающей среды, в такие моменты наблюдается повышение уровня холестерина и адреналина. Это приводит к повышенной утомляемости, усталости, к снижению жизненной активности. В дни магнитных бурь отекает лицо. Гипертоникам в такие дни без лекарств выходить не стоит.

Погодные невротики

Зависимость человека от погоды не ограничивается лишь метеозависимостю. Есть еще и такое понятие, как метеоневроз. Это очень распространенная болезнь, и ее не объяснишь на биологическом уровне. Зависимость многих людей от погоды объясняется не перепадами давления, не изменением погоды и не вспышками на Солнце, а проблемами психологическими. Если говорить проще, то метеоневроз – это фатальная зависимость настроения и самочувствия от того, какая за окном погода. Анализы показывают, что в организме все в порядке, но человек реально плохо себя чувствует. «Как только увижу, что за окном дождь, так сразу все из рук валится», – вот самое распространенное в этом случае высказывание.

Можно посоветовать метеоневротикам взять себя в руки и не капризничать. Хотя подобная зависимость от погоды может привести к весьма грустным результатам. Автомобилисты рискуют попасть в аварию, человек становится крайне невнимательным. Зарубежные ученые пришли к выводу, что преодолевать метеоневроз нужно только научными методами. Это заболевание, хоть и похоже на обычную лень, но является серьезным заболеванием, с которым необходимо активно бороться.

Проявления метеоневроза не поддаются фиксации. Здесь не помогут самые современные приборы. Разве можно измерить апатию, тоску, скуку? Конечно, нет. Достаточно тяжело докопаться и к самим причинам метеоневроза. Бывает, что еще в детстве ребенок часто наблюдает, как у родителей портится настроение при плохой погоде. В доме изменяется атмосфера. Ребенку уделяют меньше внимания. Все это откладывается в детском подсознании и потом, уже в зрелом возрасте, может привести к метеоневрозу.

Другой причиной метеоневроза может быть врожденная потребность в определенном количестве солнечных лучей. Особенно тяжело такому человеку жить в северных, малосолнечных регионах. Что делать в этом случае – ведь наследственность не изменишь и переехать далеко не всегда возможно?

Решать проблему можно двумя путями. Вот первый из них. Нужно создать в своей квартире уютную атмосферу - плотно завесить окна, приобрести лампы дневного света, чтобы любые погодные катаклизмы за окном были незаметны. Возможно, это поможет. Но как же быть, если значительную часть дня приходится проводить на улице? Есть выход и из этой ситуации. Он - из отрасли психологического волевого усилия. Нужно научиться «получать наслаждение» от окружающего мира, во всем видеть прекрасное. На протяжении рабочего дня нужно делать перемены. Посидите в уютном кафе, понаблюдайте из окна за прохожими. Вы не любите дождь? Вот и зря. Вспомните, что много поэтов писали о дожде самые романтичные стихотворения. А какой после дождя запах! Разве можно грустить во время дождя? Просто нужно полюбить любую погоду.

Очень полезна лечебная физическая культура, закалка солнечными ваннами, регулярный отдых на природе. Хорошо помогают электросон по специальной методике, контрастные и сухие углекислые ванны. Эффективные хвойные ванны, которые легко приготовить из хвойного экстракта в домашних условиях. Их длительность — 10–15 минут, температура воды — 35–37 градусов, курс лечения — 12–15 процедур. Тяжело переоценить также значение здорового образа жизни, отказ от такого фактора риска, как курение. Все это, по нашими наблюдениям, способствует лучшей адаптации организма к переменным климатических условий.

При всех видах метеозависимости следует постоянно делать физические упражнения, закаляться, вести здоровый образ жизни. Если это полностью не сведет на нет симптомы болезни, то вероятно облегчит. В любом случае только вам решать - есть у природы плохая погода, и должны ли вы полностью от нее зависеть?