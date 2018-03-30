Глаукома - болезнь, которая поражает 40-летних

Различают несколько форм глаукомы. Чаще всего наблюдается открытоугловая глаукома. При этом болезнь развивается постепенно, незаметно для больного, поэтому такая форма является наиболее коварной. Часто человек не имеет никаких жалоб и только случайно обращает внимание, что на один глаз уже совсем ничего не видит. Иногда при открытоугловой глаукоме может появляться ощущение тяжести вокруг глаз ("наполнение" в глазном яблоке), головная боль утром или после напряженной работы. Зрение снижается медленно и незаметно. Некоторые пациенты отмечают потребность часто менять очки, предназначенные для пользования на близком расстоянии. Коварство этой формы глаукомы еще в том, что болезнь развивается в возрасте 40-50 лет, и медленную потерю зрения больные часто считают естественной, связанной с возрастными изменениями. Открытоугловая форма глаукомы оказывается обычно во время профилактического осмотра или случайно, когда больной обращается к окулисту для подбора очков. Когда тонометрии недостаточно, внутриглазное давление измеряют несколько раз на протяжении суток. Кроме того, пациенты проходят специальные дополнительные обследования. Следовательно, нормальное зрение и отсутствие жалоб на глаза - это еще не показатель здоровья.

Закрытоугловая форма глаукомы наблюдается реже. Проявляется острым приступом резкой боли в глазу, которая может отдавать в участок уха, челюсти или сердца, имитируя при этом соответственно заболевание уха, зубов или сердца. Кроме того, появляется тошнота и рвота, что ошибочно может быть расценено как признаки желудочно-кишечного расстройства. Все это приводит к тому, что больной не всегда обращается к окулисту, теряя время, нужное для предоставления срочной офтальмологической помощи. Во время острого приступа глаукомы наблюдаются характерные признаки, на которые сам больной может обратить внимание: туман перед глазами, снижение зрения и появление "радужных кругов" вокруг яркого света, которые сохраняются даже после протирки глаз. Если на протяжении 48 часов приступы не унять, может начаться резкое снижение зрения и даже полная слепота.

Вторичная глаукома возникает как последствие других глазных болезней (воспалительных, сосудистых, дистрофичных, связанных с заболеванием хрусталика, травмами). Причиной повышения внутриглазного давления в случае вторичной глаукомы является нарушение оттока внутриглазной жидкости. Глаукома с нормальным или низким внутриглазным давлением возникает в результате нарушения кровоснабжения глаза. При этой форме глаукомы снижение остроты зрения, сужение поля зрения, развитие атрофии зрительного нерва происходят на фоне нормального внутриглазного давления.

Обычно причиной глаукомы являются сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, гипотония, атеросклероз, сахарный диабет). Определенную роль играет наследственный фактор. Люди с отмеченными болезнями принадлежат к группе риска. Поэтому им нужно внимательно относиться к своим глазам, не перегружать их и регулярно посещать офтальмолога, чтобы проверить зрение и внутриглазное давление.

Для глаукомы характерны три основных признака: повышенное внутриглазное давление, сужение поля зрения, патологические изменения зрительного нерва.

Обнаружить глаукому на начальной стадии чрезвычайно сложно: не зная признаков этой болезни, пациенты не обращают внимания на первые ее проявления или не связывают их с заболеванием глаз. Своевременное выявление глаукомы возможно только при условии, если все будут хорошо знакомые с ее ранними признаками.

О повышенном внутриглазном давлении могут свидетельствовать такие признаки: туманное зрение, появление "сетки" перед глазами, появление "радужных кругов" при взгляде на яркий свет (на лампочку), ощущение дискомфорта, тяжести, напряжения в глазах, незначительная резь в глазу, ощущение влажности в глазах, ухудшение зрения в сумерках, незначительная боль вокруг глаз.

Глаукома - это хроническое заболевание глаз, когда повышается внутриглазное давление и поражается зрительный нерв. Нормальное внутриглазное давление - это равновесие между количеством жидкости, которая вырабатывается в глазах, и количеством жидкости, которая будет оттекать из него. Внутриглазное давление у каждого человека индивидуальное, но в среднем оно не должно выходить за пределы 16-25 мм ртутного столбика при измерении тонометром Маклакова. Глаукома обычно возникает в обоих глазах, но не одновременно.

К сожалению, глаукома - достаточно распространенное заболевание, от которого страдают преимущественно люди после 40 лет. Однако эта болезнь может появиться и в молодом возрасте (юношеская глаукома), и даже у младенцев (врожденная глаукома). При глаукоме зрение может снижаться, пока не наступит полная слепота. Слепота, вызванная глаукомой, имеет необратимый характер, поскольку погибает зрительный нерв. Вернуть зрение в таких случаях невозможно!

Частые случаи глаукомы, сложности ранней диагностики и серьезные осложнения являются причинами постоянного повышенного внимания к этому заболеванию со стороны ученых и практических врачей. Глаукома занимает второе место среди причин неизлечимой слепоты.

Осмотр у офтальмолога и измерение внутриглазного давления не меньше 1 раза в год даст возможность своевременно обнаружить и эффективно лечить болезнь.

Современные методы лечения дают возможность приостановить прогресс глаукомы, сохранив при этом зрение и работоспособность человека. Но это возможно только при условии раннего выявления болезни и сурового выполнения пациентом всех рекомендаций врача. Для лечения глаукома применяет консервативный, хирургический и лазерный методы. Выбор метода - сугубо индивидуальный.

При консервативном лечении рекомендуются капли, снижающие внутриглазное давление. Если это не помогает, нужна операция.

Лазерное лечение глаукомы безболезненно, длится недолго и проводится амбулаторно. Лазерный луч без препятствий проникает в глаз и влияет на его дренажную систему, улучшая отток внутриглазной жидкости. К сожалению, лазер может помочь не всем.

Хирургическое лечение направлено лишь на снижение внутриглазного давления. Современные операции делают на микрохирургическом уровне, что дает возможность влиять точно на пораженную структуру глаза. Для большинства больных этот метод является самым эффективным методом лечения глаукомы. Сегодня уже доказано: чем раньше применяется хирургическое вмешательство, тем стабильнее и качественнее сохраняется зрение у больных.

Часто глаукома развивается одновременно с катарактой. Для таких случаев специально разработан метод хирургического лечения, который заключается в одномоментном проведении антиглаукоматозной операции с удалением катаракты и вживлением интраокулярной линзы. Такая операция может быть сделана даже пациентам с давней глаукомой.

ВРАЧЕБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ БОЛЬНЫМ

Не принимайте препараты, которые содержат атропин, беладону, кофеин, стрихнин.

О заболевании глаукомой сообщайте любому врачу, у которого приходится лечиться по другим причинам.

При наличии сопутствующих заболеваний (атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет) нужно лечить их одновременно с глаукомой.

Всегда советуйтесь с окулистом относительно приема любых препаратов, назначенных другим врачом.

Следите за состоянием желудочно-кишечного тракта, не допускайте запоров.

Точно придерживайтесь режима закапывания капель.

При закрытоугловой форме глаукомы резкое изменение освещения не желательно для глаз. Перед тем как посетить кинотеатр или другие затемненные помещения, закапайте пилокарпин.

Регулярно посещайте окулиста. Даже при стабилизации внутриглазного давления контрольное обследование рекомендуется проходить каждый месяц.

Течение глаукомы во многом зависит от образа жизни. Поэтому советуем людям, у которых обнаружена эта болезнь, придерживаться нескольких простых правил.

Работайте столько, сколько позволяет возраст и общее состояние здоровья, не переутомляйтесь.

Избегайте физических и нервных перегрузок.

Перегрузкой для вас может стать даже прополка грядок, если вы работаете наклонившись. Что бы вы делали - читаете, пишете, смотрите телевизор, не сидите с наклоненной головой и при плохом освещении.

Смотреть телевизор можно только в освещенной комнате.

Во время чтения и другой зрительной работы делайте ежечасный перерыв на 10-15 минут.

Питание должно быть рациональным, в соответствии с возрастом, ешьте овощные и молочные блюда, сырые овощи и фрукты, ограничивайте употребление животных жиров и сахара. Рыбу и мясо лучше употреблять вареными, избегайте употребления жирных сортов мяса, а также копченых и соленых изделий.

Употребление жидкости, если нет для этого иных показаний, можно не ограничивать, но не рекомендуется сразу выпивать больше стакана.

Не употребляйте спиртные напитки, натуральный кофе, крепкий чай.

Если вы курите, избавьтесь от этой привычки. Никотин вредит вашим глазам.

Не носите тесных воротничков и галстуков - они нарушают кровообращение в участке головы и шеи.

Для вас очень важен крепкий сон - не меньше 8 часов в сутки (на высокой подушке). Если не спится - примите на ночь 2 чайных ложки меда, запейте теплой водой, сделайте теплую ванну для ног.

Придерживайтесь подвижного образа жизни (занятие гимнастикой, прогулки), как можно больше времени находитесь на свежем воздухе.

Не купайтесь в холодной воде и не выходите на улицу в холодную погоду недостаточно тепло одетым.

Не находитесь длительное время на солнце с непокрытой головой.

Не рекомендуется париться в бане.

Подготовил Евгений Сивоконь.