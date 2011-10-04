Черный юмор помогает лечиться

Специалисты из медицинской школы Файнберга в Чикаго установили, что черный юмор помогает врачам и пациентам бороться с различными недугами.

В черных шутках медики и пациенты смеются не над самими собой, а над смертью. Врачам такие шуточки помогают пережить ужасные инциденты и прийти в себя, если, например, больного спасти не удалось. А пациентов даже такой «неудобоваримый» юмор заставляет переключиться со своих проблем со здоровьем, отмечает автор исследования Кэйти Уотсон. Не зря «фишкой» сериалов о врачах «Доктор Хауз» и «Интерны» стал именно черный юмор – пока врачи шутят, их пациенты выздоравливают.

likar.info