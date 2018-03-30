Дайкон – овощ долгожителей

Дайкон – одна из лучших овощных культур, созданных природой и человеком. Он позволяет не только разнообразить рацион питания, но и оказывает широкое целительное воздействие на организм.

Антибактериальные свойства дайкона

Содержащиеся в дайконе гликозиды, фитонциды и лизоцим подавляют развитие вредных грибков и сдерживает рост патогенных бактерий. Кашицу из тертого дайкона прикладывают к мелким ссадинам и ранам на коже для заживления и предотвращения нагноений. В качестве противогрибкового средства, а также для лечения гнойных ран, пролежней, трофических язв используют мазь из растертых семян дайкона с несоленым сливочным маслом (1:3).

Дайкон при простудных заболеваниях

Употребляя дайкон в осенне-зимний период, вы надежно защитите свой организм от инфекций. Сок дайкона, смешанный с медом (1:1), считается хорошим отхаркивающим средством при заболеваниях легких и верхних дыхательных путей.

Дайкон при заболеваниях печени и почек

Этот овощ способен очищать печень и почки, в том числе растворять камни. Дайкон обладает мочегонным и желчегонным свойствами, улучшает пищеварение и обмен веществ. Свежий дайкон, очищенный от кожицы и натертый на терке, помогает усваивать жирную пищу, восстанавливает нормальное пищеварение и активизирует функции кишечника.

Дайкон при атеросклерозе

Особенно полезен дайкон для людей пожилых. Благодаря наличию большого количества клетчатки, он снижает уровень холестерина в крови, поэтому рекомендуется для профилактики и лечения атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Лечебный эффект проявляется при длительном потреблении дайкона в сыром виде.

Дайкон при диабете

Дайкон применяют для профилактики и лечения сахарного диабета. Японские врачи рекомендуют больным сахарным диабетом регулярно включать в свой рацион салаты из дайкона. При сахарном диабете полезен и свежеприготовленный сок дайкона, его принимают по 2 ст. ложки 3 раза в день.

Дайкон при заболеваниях суставов

Наружно сок дайкона рекомендуется использовать при ревматическом и подагрическом поражении суставов. Для втирания в область суставов нужно тщательно смешать 3 части сока с 2 частями меда и 1 частью 70%-го спирта. Смесь хранить в холодильнике.

Дайкон для кормящих матерей

Нарезанный тонкими кружочками и посыпанный сахаром дайкон через несколько часов дает приятный на вкус сок. Принимая его по 1 ст. ложке до еды трижды в день, кормящие мамы могут справиться с проблемой нехватки молока.

Дайкон как косметическое средство

Сок и кашицу из тертого дайкона можно использовать для отбеливания кожи лица, выведения веснушек и пигментных пятен, а также для укрепления корней волос.

Дайкон, разумеется, не следует рассматривать как лекарство, но при указанных заболеваниях в сочетании с медикаментозными мерами он может существенно улучшить состояние вашего здоровья.

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