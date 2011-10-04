5 фактов в защиту кофе

На протяжении столетий кофе называли «эликсиром жизни» и «чертовым зельем», обвиняли во всех смертных грехах и наделяли способностью исцелять 44 недуга. Что же говорит современная наука?

Большинство экспертов подтверждают, что умеренное потребление кофе (три чашки в день) безопасно для большинства людей. В лечебных целях прием кофеина в таблетках рекомендуют как средство при снижении физической и умственной работоспособности, сонливости, т. е. при астении. Кроме того, кофеин лечит главную женскую болезнь – мигрень.

Он входит в состав большинства комбинированных средств от головной боли.

Многие считают растворимый кофе менее крепким, чем зерновой, – это распространенное заблуждение. Содержание кофеина в растворимом кофе должно составлять не менее 2,8%, а в кофе в зернах и молотом – не менее 0,7%. Поэтому если тебе нужно взбодриться – быстрее это произойдет после чашечки растворимого. Но имей в виду: передозировка кофе может вызвать головную боль, состояние тревоги, беспокойство, дрожание пальцев рук, сердцебиение, экстрасистолию и т. д.

Исследование свойств кофе продолжается, а его популярность растет из года в год. В наше время кофе – вторая по величине торговая категория в мире после нефти: объем мирового рынка составляет 40 млрд. долларов. А жителями планеты ежегодно выпивается 750 миллиардов чашек кофе!

povary.ru