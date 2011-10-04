Нобелевский лауреат по физиологии и медицине скончался 30 сентября

Ральф ШТАЙНМАН, ставший сегодня, 3 октября, лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2011 год, скончался еще 30 сентября, Нобелевский комитет об этом не знал.

Согласно уставу, Нобелевская премия не присуждается посмертно, передает РИА «Новости».

Нобелевский комитет планирует в ближайшее время дать официальный комментарий по поводу премии по физиологии и медицине в связи с информацией о кончине одного из трех лауреатов, заявила агентству представитель Нобелевского комитета при Каролинском медицинском институте Анн-Мари ДУМАНСКИ.

Нобелевская премия может быть присуждена посмертно только в том случае, если претендент был жив в момент объявления о награждении премией, но умер до 10 декабря - даты вручения премии. Это правило было введено в 1974 году.

Как сообщалось, Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2011 год присуждена Брюсу БОЙТЛЕРУ, Ральфу ШТАЙНМАНУ и Жюлю ХОФФМАНУ за работы в области иммунологии - за исследования врожденного иммунитета.

Сумма каждой из Нобелевских премий этого года, как и все предыдущие, составляет 10 миллионов шведских крон (1 миллион евро).