Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Аргентине

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в 490 километрах к северо-западу от столицы Аргентины Буэнос-Айреса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Геологической службы США.

Сведений о жертвах или разрушениях не поступало.

Эпицентр подземного толчка располагался в 36 километрах на юго-запад от города Анатуйя в провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Очаг залегал на глубине 578 километров.