10 продуктов, которые незаслуженно ненавидят

Средневековая мудрость говорит, что спорить о вкусах нельзя. Но, когда заходит речь о еде, то большинство людей начинает дружно ненавидеть одни продукты и любить другие. Ниже перечислены некоторые продукты, от которых начинает подташнивать 90% населения нашей планеты, но которые являются очень полезными для нашего здоровья.

Печень. В печени содержится большое количество витамина А и белка, цинка и железа. Всего одна порция этого продукта может обеспечить дневную, а даже и месячную норму большого количества витаминов.

Сардины. Вонючая консервная банка обычно содержит трупы небольших рыбок без плавников и головы, сложенные штабелями. Это сардины. Они содержат огромное количество витамина D и кальция, коэнзима Q10 и омега-3-жирных кислот.

Вареные яйца. Этот продукт, что является популярным на кухнях России, не любят большое количество людей. Но, организм усваивает яйцо на 97%, а яичный белок – один из наиболее ценных. Также можно добавить к этому большое количество кальция и витаминов.

Голубой сыр. Что касается полезности голубого сыра медики спорят до сих пор. Диетологи утверждают, что небольшое содержание плесени в голубом сыре не повредит организму.

Баклажаны. Они очень полезныю В них содержися огромное количество клетчатки, соли кальция, калия, фосфора.

Бамия. Этот продукт пользуется большой популярностью в индийской и еврейской кухне.

Брюссельская капуста. Капуста отличный диетический продукт для страдающих сердечными заболеваниями.

Лимская фасоль. Эта фасоль напоминает по вкусу обычную фасоль, которую добавляю в разные блюда.

Свекла. Этот овощ необходим для регулирования пищеварения, для улучшения цвета кожи.

Кориандр. Эта приправа, которую используют при приготовлении разных блюд.

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