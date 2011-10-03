Холестерин разрушает кости

Ученые из Медицинского центра при университете Дюка обнаружили, что высокий уровень холестерина способствует снижению плотности костной ткани.

Холестерин блокирует образованию новых клеток и приводит к разрушению костей. Ученые считают, что эти данные помогут открыть новые способы лечения остеопороза и применения статинов.

Обнаружено, что продукт распада холестерина-27 – гидроксидхолестерол, тормозит благоприятные влияния эстрогенов на кость. Он связывается с их рецепторами и мешает восстановлению кости. Также целью 27 – гидроксидхолестерола являются печеночные рецепторы Х. Объединение действий молекулы на рецепторы эстрогена и печени провоцирует возникновение остеопороза.

Препараты для искусственного увеличения белка SHP в развивающихся костных клетках могут стать новым спасением от остеопороза.

medstream.ru