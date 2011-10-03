Чем полезны баклажаны

В разгаре время баклажанов. Этот овощ очень полезен. Он обладает низкой калорийностью, содержит вещества препятствующие усвоению холестерина, а также пектин, который способствует выведению из организма токсинов.

Замечено, что те пожилые люди, которые регулярно, практически, круглогодично употребляют баклажаны — в свежем виде, в виде домашних заготовок на зиму, в виде баклажанной икры, — меньше страдают различными сердечно-сосудистыми заболеваниями и дольше живут. У них меньше проблем с сердцем, с сосудами, с печенью, с кишечником, с суставами и с позвоночником.

Баклажаны ускоряют процесс выведения из организма солей мочевой кислоты, нормализуют водно-солевой и липидный обмен, обладают антисклеротическим действием, оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, почки и печень.

Немецкие наркологи рекомендуют употреблять больше баклажанов тем, кто решился бросить курить. Оказалось, что концентрации никотина в баклажанах вполне достаточно, чтобы ослабить неприятные ощущения при абстиненции («ломке»).

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