Кариес вызывает инсульт

Японские ученые обнаружили, что одна из разновидностей бактерий, которые разрушают зубы, может спровоцировать геморрагический инсульт.

Ученые из университета Осаки исследовали ткани мозга погибших от кровоизлияния в мозг людей, и обнаружили в этих тканях бактерию Streptococcus mutans. Та же бактерия считается главным разрушителем ткани зуба. Версию о том, что Streptococcus mutans вносит вклад в развитие инсульта, ученые проверили в лабораторных условиях на мышах. Предположения на счет одного из штаммов бактерии подтвердились – эта разновидность накапливалась в мозге, провоцируя кровоизлияние.

Исследователи выяснили, что бактерии прилипают к нитям белка коллагена в сосудах, мешая прикреплению к нитям холестерина, который является «биологическим пластырем», латающим поврежденный сосуд.

likar.info