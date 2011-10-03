В Индии более 50 детей умерли от инфекции

По меньшей мере 51 ребенок скончался за последние семь недель в штате Бихар на севере Индии от инфекции, предположительно энцефалита.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает информационное агентство IANS со ссылкой на официальные источники.

По информации СМИ, только 30 сентября скончалось три ребенка. Большинство скончавшихся и заболевших детей - выходцы из бедных семей, принадлежащих к низким кастам. Очаг заболевания находится в городе Гая и окрестностях.

"Госпитализировано около 220 детей, примерно 20 из них в настоящее время борются за жизнь", - сообщил представитель местных властей.

Доктора жалуются на нехватку необходимых медикаментов и оборудования. У медиков даже нет современного оборудования, чтобы точно диагностировать инфекцию - диагноз "энцефалит" врачи ставят, опираясь на симптомы. Образцы крови больных отправлены на анализы в другой штат.

Министр здравоохранения штата Ашвани Кумар ЧУБЕИ заявил прессе, что власти объявили чрезвычайное положение в больницах и намерены сделать все, чтобы остановить распространение заболевания. В Гая направляются дополнительные бригады врачей.

По информации местных СМИ, в Гая и окрестностях вспышки энцефалита были зафиксированы в 2005, 2007 и 2009 годах. Каждый раз болезнь уносила жизни десятков детей.

В июне этого года вспышка такого же по симптомам заболевания была зафиксирована в округе Музаффарпур, расположенном по соседству с Гая, тогда скончалось 55 детей. Точная причина заболевания детей в Музаффарпуре так и не определена, указывает СМИ.