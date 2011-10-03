В Дании ввели налог на жирную пищу

Дания стала первой страной мира, где ввели налог на жирную пищу. Как передает Deutsche Welle, граждане страны успели заранее запастись замороженной пиццей, маслом, молоком и мясом.

Новый налог, который вызвал очереди у касс супермаркетов, разработало датское правительство, стремясь таким образом способствовать борьбе с ожирением населения. Налог составляет 16 крон (около 2,15 евро) на килограмм насыщенной жирной кислоты, которая содержится во многих продуктах: от молока и масла до пиццы. Так, например, цена 250-граммовой упаковки масла увеличится на 2,20 кроны. В среднем продукты питания, которые затрагивает новый налог, после нововведения подорожали на 10 процентов.

Датский конфедерация промышленников выступила с резкой критикой введения нового налога. "То, как это делалось - административное ужас. Сомневаюсь, что это будет способствовать оздоровлению населения. Это просто налог", - заявила представительница конфедерации Гитти ГЕСТЕГАВЕ.

По ее словам, процедура исчисления налога является чрезвычайно сложной, ведь производитель обязан задекларировать содержание жиров как в процессе производства, так и в конечном продукте. Однако, по ее словам, Дания хотя и стала первой страной, где ввели налог на жиры, но, скорее всего, не последней. Другие страны также вынашивают аналогичные планы.