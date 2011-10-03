Человеком управляет цвет

Ученые из Университета Британской Колумбии доказали, что цвета влияют на настроение человека и способны управлять его сосредоточенностью и творческим потенциалом. Так, красный цвет заставляет человека сосредотачиваться на деталях, синий цвет повышает вдохновение.

Во время проведения тестов с участием добровольцев исследователи заметили, что студенты лучше запоминали слова и были более сосредоточены, когда экран светился красным. Когда экран горел синим цветом, в студентах просыпалась творческая натура – они начинали создавать интересные, но непрактичные игрушки для детей.

Это открытие позволит использовать силу цвета при выполнении разного рода работ.

neboley.com.ua