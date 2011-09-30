В Индии запустили рекламу о пользе дочерей

В центральном штате Индии Мадхья-Прадеш выпустили рекламу, убеждающую индийцев, что рожать девочек - хорошо. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Рекламная кампания, занимающая целые полосы в крупнейших газетах, рассказывает индийцам, что "дочери приносят радость в жизни". На цветных рекламных постерах изображен один из главных министров штата, который держит на руках девочку. Реклама сопровождается подписью: "Они наполняют нашу жизнь улыбками. Они способны делать все".

Полностью рекламная кампания "Спасите наших девочек" стартует 5 октября.

Рекламная кампания направлена на исправление нарушенного гендерного соотношения в стране. Нежелание индийцев рожать девочек привело к росту числа абортов и детоубийств. Сейчас индийцам запрещено узнавать пол будущего ребенка до его рождения.

По данным переписи, опубликованным в марте 2011 года, соотношение мальчиков и девочек среди детей упало до самого низкого уровня с 1947 года. Сейчас в Индии на 1000 мальчиков приходится 914 девочек, пишет The Economic Times.

По традиции, девочки в Индии считаются бременем для семьи, поскольку для них нужно готовить большое приданое, отмечает Лента.ру. Между тем, на мальчиков смотрят как на будущих глав семейств, которые будут заботиться о стареющих родителях.