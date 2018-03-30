Осень - пора лечиться овощными соками

Сентябрьское изобилие овощей и фруктов — время не только консервировать плоды лета всевозможными способами, но и оздоровляться и даже лечиться с помощью свежих соков — фрешей.

Чтобы получить целебный сок в домашних условиях, нужна соковыжималка. Однако современные электровыжималки слишком мелко перетирают клетки, разрушая белки-ферменты, которые помогают соку усваиваться. Поэтому лучше все-таки отдать предпочтение традиционным ручным соковыжималкам, которые трут грубее, а значит — полезнее.

СВЕКОЛЬНЫЙ

1. Благодаря содержанию очень высококачественного железа (оно значительно лучше усваивается по сравнения с искусственно созданными формами), он способствуют образованию кровяных клеток (эритроцитов). Поэтому полезен всем, кто страдает малокровием и женщинам в критические дни.

2. Содержащийся в свекле бетаин стимулирует работу печени и желчевыводящих путей, стимулирует перистальтику, из-за чего полезен тем, кто хочет "почиститься", выводит залежи солей из суставов.

3. Благодаря большому содержанию йода, свекла рекомендуется для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА. Со свежеотжатым свекольным соком нужно обращаться крайне осторожно, ведь даже в небольших количествах он интенсивно очищает организм, и при его употреблении может появиться тошнота, головокружение, а иногда даже рвота. Чтобы избежать этих неприятных последствий, диетологи рекомендуют ставить свекольный фреш в холодильник на несколько часов, а пить – разбавленным водой.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАН? Тем, у кого есть выраженная желчнокаменная или почечнокаменная болезнь, — может возникнуть приступ колики.

КАПУСТНЫЙ

КОМУ ПОЛЕЗЕН? 1. Благодаря известному антиоксиданту — витамину С, которого в капусте больше, чем в лимонах, полезен всем, кто хочет укрепить иммунитет или поскорее выздороветь от простуды.

2. Благодаря тартроновой кислоте тормозится процесс превращения углеводов в жиры, что очень помогает тем, кто хочет похудеть.

3. Из-за того, что в нем содержится много серы и хлора, капустный сок прекрасно очищает слизистую кишечника и желудка, разлагает в кишечнике продукты гниения, что пригодится больным при лечении гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, энтерита в неострой стадии.

4. Благодаря йоду и фитонцидам капустный сок полезен при ангинах и бронхитах.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА. Капустный «джус» может показаться слишком пресным, но подсаливать его ни в коем случае нельзя, иначе утратится оздоровительный эффект.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАН? Тем, у кого есть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта в острой стадии.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ

1. Благодаря наличию в картофеле многих щелочей сок из этого овоща полезно пить натощак для лечения гастрита с повышенной кислотностью.

2. Из-за большого количества калия, картофельный сок обладает мочегонным действием, то есть способствует выведению из организма излишней жидкости, снимая отеки и снижая давление. Этот же микроэлемент стабилизирует работу сердца, препятствуя аритмиям, что полезно кардиологическим больным.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА. Неблагоприятно воздействует на зубную ткань из-за деминерализующего действия. Поэтому пейте сок так, чтобы он как можно меньше соприкасался с зубной эмалью, например, через трубочку. В любом случае, выпив сок, тщательно прополощите рот водой.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАН? Людям, страдающим гастритом с пониженной секрецией.

СЕЛЬДЕРЕЙНЫЙ

1. Благодаря большому количеству витаминов группы В, а также микроэлемента магния, сок сельдерея оказывает положительный эффект при неврозах и бессоннице.

2. Цинк, который стимулирует выработку спермы и препятствует развитию заболеваний простаты, делает сок сельдерея настоящим мужским напитком.

3. Витамин К помогает поддерживать здоровую работу почек и печени, благодаря чему сок сельдерея полезен всем, кто страдает заболеваниями этих органов.

4. Благодаря витамину Н (биотину) сельдерей препятствует мышечной слабости, отчего будет полезен для поднятия общего тонуса.

5. Также в это соке много калия и железа, о пользе которых написано выше.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА. Пьют по 1—2 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАН. Противопоказаний нет.

ТЫКВЕННЫЙ

1. В тыкве много каротина, который способствует нормальному обмену веществ, росту новых клеток, поддержанию крепости костей и зубов. Поэтому необходим для замедления процессов старения.

2. В тыквенном соке содержится очень редкий витамин — Т, который способствует образованию тромбоцитов — клеток крови, останавливающих кровотечение. Поэтому будет полезен тем, кто страдает кровоточивостью, например, десен.

3. Тыква — чемпион среди овощей по содержанию железа.

4. Как и в сельдереевом, в тыквенном соке много цинка.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА. Наилучший эффект тыквенный сок дает в сочетании с морковным и яблочным соками. Разводите его в пропорции 1:1:1.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАН. Кроме индивидуальной непереносимости, противопоказаний для приема тыквенного сока нет.

ПРАВИЛА СОКОТЕРАПИИ

1. Прежде чем начинать пить овощные фреши, стоит проконсультироваться с врачом, ведь эти напитки очень активны и при беспорядочном приеме могут навредить.

2. Все овощные соки нужно начинать употреблять в небольшом количестве — около 50 г., за час до еды.

3. Сок нужно разбавлять. При этом в напитки из красных, желтых и оранжевых овощей нужно добавить 50 г растительного масла (или заесть сок чем-то жирным) — только так содержащийся в них каротин усвоится. Остальные соки нужно разбавлять яблочным соком в пропорции 1:2.

4. Пить соки желательно в первую половину дня — они придают бодрости, что на ночь не всегда нужно.

5. Фреш нужно выпивать сразу после приготовления: из-за прикосновения с воздухом с течением времени многие полезности "улетучиваются".

Подготовила Юлия Мартыненко