Любовь признали психическим заболеванием
Диагноз номер F63.9...
F63.9 — под таким номером любовь внесена в реестр заболеваний Всемирной организацией здравоохранения.
Отныне международный шифр болезни — F 63.9. Любовь отнесли к психическим отклонениям, к пункту «Расстройство привычек и влечений».
После алкоголиков, игроманов, маньяков-поджигателей, токсикоманов, клептоманов и выдергивателей волос. Иначе пункт F 63.9 именуется «Расстройство привычек и влечений неутонченное».
Общие симптомы:
— навязчивые мысли о другом;
— резкие перепады настроения;
— завышенное чувство собственного достоинства;
— жалость к себе;
— бессонница, прерывистый сон;
— необдуманные, импульсивные поступки;
— перепады артериального давления;
— головные боли;
— аллергические реакции;
— синдром навязчивой идеи: она любит, я знаю, но молчит.
Ученые определили, что тихий ласковый голос активирует в головном мозгу участки, отвечающие за оставление потомства. Таким образом, мужчина, сам того не осознавая, влюбляется в тихую и спокойную женщину, дабы получить потомство. Исследователи предполагают, что тихий женский голос мужчины расценивают как показатель женственности. Это своего рода «эталон» женской красоты. Чем приятнее голос, тем более красивой женщина кажется в глазах мужчины.
Ранее британские ученые установили, что мужчине достаточно 8 секунд для того, чтобы влюбиться. Если же мужчине не понравилась потенциальная партнерша, то продолжительность его взгляда в результате научных опытов составила не более четырех секунд. Также установлено, что любовь длится не более четырех лет и она всего лишь некое «помешательство».
По мнению ряда учёных, любовь можно сравнить с обсессивно-компульсивным расстройством. Исследователи с медицинского факультета Национального автономного университета Мексики, в частности Хеорхина Монтемайор Флорес, разделяющие эту точку зрения вообще полагают, что любовь может длиться не более 4 лет, объясняя это физиологическими причинами.