Любовь признали психическим заболеванием

F63.9 — под таким номером любовь внесена в реестр заболеваний Всемирной организацией здравоохранения.

Отныне международный шифр болезни — F 63.9. Любовь отнесли к психическим отклонениям, к пункту «Расстройство привычек и влечений».

После алкоголиков, игроманов, маньяков-поджигателей, токсикоманов, клептоманов и выдергивателей волос. Иначе пункт F 63.9 именуется «Расстройство привычек и влечений неутонченное».

Общие симптомы:

— навязчивые мысли о другом;

— резкие перепады настроения;

— завышенное чувство собственного достоинства;

— жалость к себе;

— бессонница, прерывистый сон;

— необдуманные, импульсивные поступки;

— перепады артериального давления;

— головные боли;

— аллергические реакции;

— синдром навязчивой идеи: она любит, я знаю, но молчит.

Ученые определили, что тихий ласковый голос активирует в головном мозгу участки, отвечающие за оставление потомства. Таким образом, мужчина, сам того не осознавая, влюбляется в тихую и спокойную женщину, дабы получить потомство. Исследователи предполагают, что тихий женский голос мужчины расценивают как показатель женственности. Это своего рода «эталон» женской красоты. Чем приятнее голос, тем более красивой женщина кажется в глазах мужчины.

Ранее британские ученые установили, что мужчине достаточно 8 секунд для того, чтобы влюбиться. Если же мужчине не понравилась потенциальная партнерша, то продолжительность его взгляда в результате научных опытов составила не более четырех секунд. Также установлено, что любовь длится не более четырех лет и она всего лишь некое «помешательство».

По мнению ряда учёных, любовь можно сравнить с обсессивно-компульсивным расстройством. Исследователи с медицинского факультета Национального автономного университета Мексики, в частности Хеорхина Монтемайор Флорес, разделяющие эту точку зрения вообще полагают, что любовь может длиться не более 4 лет, объясняя это физиологическими причинами.

health.aif.ua