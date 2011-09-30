Стимулирует ли кофе без кофеина

"Миллионы людей готовы поклясться, что утренняя чашка кофе поддерживает их в форме на протяжении всего дня. Но, как предположили авторы недавнего исследования, стимулирующий эффект этого напитка, возможно, существует лишь в нашем сознании", - пишет Daily Mail.

Британские исследователи привлекли к эксперименту 88 добровольцев в возрасте от 18 до 47 лет, признавшихся в любви к кофе и опустошавших не менее двух чашек этого напитка в день.

Некоторым из них предложили кофе с кофеином, сказав, что он без кофеина. Другим дали кофе без кофеина, сказав, что он с кофеином. Затем добровольцы приняли участие в серии тестов, направленных на оценку умственной деятельности, реакции и настроения.

Те, кто пил настоящий кофе, продемонстрировали улучшенные показатели по тесту, в котором надо было определить, каким цветом написано слово. Например, им показывали карточку со словом "синий", которое было написано зеленым цветом. Но они не продемонстрировали при этом более высокой скорости реакции.

В то же время те, кто думал, что пьет кофе с кофеином, продемонстрировали лучшие показатели как в цветовом тесте, так и по скорости реакции.

Результаты исследования, проведенного Университетом Восточного Лондона и опубликованного в журнале Appetite, свидетельствуют о том, что влияние кофе может быть во многом обусловлено нашими ожиданиями, подытоживает автор статьи Дэниел Миллер.

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