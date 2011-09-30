В Британии - аномально жаркая погода

Аномально жаркая погода пришла в Британию в конце сентября после достаточно прохладного лета, в четверг температура в некоторых районах достигла 29 градусов.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Метеобюро Великобритании.

Неожиданное потепление накрыло большинство областей Соединенного Королевства. В четверг самая высокая температура для этого дня, 29 сентября, была зафиксирована на востоке Англии - 29 градусов. Предыдущий рекорд был отмечен в 1895 году, когда в Йорке на севере Англии градусник термометра поднялся до 27,8 градуса.

Нынешняя погода в Британии в среднем на 10 градусов выше нормы для сентября. Дорожные службы предупреждают о пробках на выходные, поскольку жара продлится до понедельника, и большинство британцев в конце недели устремятся на море и в загородные парки.

При этом власти учли опыт последних зим, которые в Великобритании были весьма суровыми, и уже начали завозить в местные советы песок от гололедицы и раздавать его бесплатно жителям. На этом фоне британские приморские отели говорят о том, что практически все места на ближайшие выходные зарезервированы.

Метеобюро обещает, что это последние теплые выходные, и в понедельник в страну придет настоящая осень.