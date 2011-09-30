Опасности замороженных продуктов

Эпидемиологи предупреждают о том, что не стоит иметь доверие к продуктам, которые подверглись глубокой заморозке! То есть доверять можно лишь до определенного момента времени - до срока годности, который указывается на упаковке.

Многие люди с наивностью думают, что продукты, которые находятся в морозильной камере, могут храниться там бесконечное количество времени. Между тем, некоторые ягоды и овощи, которые были заморожены, могут храниться лишь месяц или немного больше. Мороженое и морепродукты - и того меньше.

Наиболее главным является то, что вам даже не удастся заметить, что еда уже является не той. Ведь микроорганизмы и бактерии при низкой температуре уже не являются настолько деятельными, как при комнатной. Но, между тем, они уже успеют сделать свое вредное дело.

Из-за этого ученые дают настоятельные рекомендации после морозильной камеры подвергать продукты обработке температурой, то есть жарить-варить-парить, но не употреблять сырыми. Особенно в тех случаях, когда они уже достаточно много времени там полежали.

mndg.ru