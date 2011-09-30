Кабачки - подарок для диабетиков, сердечников, при ожирении

Кабачок - близкий родственник тыквы, люди начали употреблять в пищу еще пять тысяч лет назад. Родиной их является Индия. Говорят, что кабачки – это дар богов. Легенда гласит: женщины, жившие на берегу океана, попросили богов, чтобы те дали им растение, которое росло бы на земле, обладало бы мякотью, нежной, как мясо рыбы, но со вкусом крабов, имело бы цвет моря, залитого луной, и кожицу, прочную, как панцирь черепахи. Услышали боги женщин и подарили им кабачки.

Кабачки не только вкусны, но и обладают лечебными и профилактическими свойствами. Как и тыква, кабачки относятся к диетическим продуктам, поскольку практически не раздражают желудочно-кишечный тракт.

В отличие от тыквы они содержат меньше сахара; зато богаче минеральными веществами и витамином С. Поэтому кабачки рекомендуется включать в рацион людей, страдающих ожирением, сахарным диабетом, болезнями сердца и сосудов, запорами. Кабачки полезны для лечения и профилактики заболеваний почек. Их включают в диетический рацион больных, страдающих ожирением, сахарным диабетом, болезнями сердца и сосудов.

Биокорректор кабачок прекрасно возбуждает перистальтику кишечника, обладает желчегонными свойствами. Пищевые волокна выводят избыток холестерина, недаром в народе кабачки называют продуктом для тех, кому за 30.

Кабачки содержат 5,2% углеводов, 0,6% белка, аскорбиновую кислоту (витамин С), каротин, пектиновые вещества и минеральные соли калия, кальция, магния, железа. Солей калия в кабачках в полтора раза больше, чем в белокочанной капусте. Низкое содержание клетчатки в кабачках позволяет использовать их в диетическом питании при необходимости щажения слизистых оболочек желудка.

Кабачки - обладают активным мочегонным действием и способствуют выведению из человеческого организма воды и поваренной соли - нормализуют водно-солевой обмен и очищают кровь. Благодаря высокому содержанию пектиновных веществ кабачки быстро усваиваются и выводят из организма соли натрия, а также излишки холестерина. Блюда из кабачков полезны больным гепатитом, холециститом, желчнокаменной болезнью, хроническим колитом, гипертонией, атеросклерозом, хроническими нефритами и пиелонефритами. Кабачковая икра показана при мочекаменной болезни с выпадением оксалатов и уратов, подагре и других нарушениях обмена. Калорийность кабачка приближена к нулю. Это означает, что есть сей овощ можно в неограниченных количествах в течение всего сезона.

Как утверждает тибетская медицина, плоды кабачков обладают общеукрепляющими свойствами из-за большого содержания каротина и витамина С. Кабачки усиливают перистальтику кишечника, так что при регулярном употреблении лишний вес вам не грозит. В день можно съедать до 1,5 килограмма этого полезного продукта.

А еще кабачок – источник калия, по содержанию которого он считается лидером среди овощей. Калий содержится в каждой клетке нашего организма. Он необходим для регуляции кислотно-щелочного равновесия, и работает вместе с натрием, поддерживая водный баланс, давление крови и тонус мышц.

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