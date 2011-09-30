Лучшие народные средства от депрессии

С приступами сезонной депрессии помогут справиться народные методы. Они, как минимум, безопасны - в отличие от сильнейших лекарств-антидепрессантов.

• 1 ст. ложку цветков ромашки лечебной залить 1 стаканом кипятка, охладить, затем процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день.

• 2/3 ст. ложки спорыша залить 2 стаканами кипятка. Настоять, принимать перед едой, всю дозу принять в течение дня.

• 1 ст. ложку листьев мяты перечной залить 1 стаканом кипятка, отварить в течение 10 минут. Принимать по ½ стакана утром и на ночь.

• 250 г зерен овса промыть в холодной воде, откинуть через дуршлаг, залить 1 л холодной воды и отварить до готовности. Затем настоять, процедить и принимать на протяжении дня. Можно добавить мед. Принимать до полного выздоровления. Через месяц начать пить чай из зверобоя.

• Смешать 100 г изюма, 100 г кураги, 100 г чернослива, 100 г орехов, 1 лимон с цедрой. Пропустить все через мясорубку, смешать с медом. Эту смесь хранить в холодильнике. Принимать по 1 ст. ложке утром перед завтраком.

• При заболеваниях сердца с резко выраженной нервозностью столовую ложку измельченной сухой травы пустырника заварить 1 стаканом кипятка и настаивать 20 минут. Пить настой по 1/5 стакана, разведя его водой до ½ емкости, с 20 каплями настоя ландыша.

• Принимай вечером перед сном теплые успокаивающие ванны, добавляя в воду мелиссу или немного мёда.

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