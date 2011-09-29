Анищенко заверил европейцев, что в стране много дружественных к ребенку медучреждений

Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО заверил европейских коллег, что в Украине уже много дружественных к ребенку медицинских учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Лиссабоне во время открытия 9-й министерской конференции Совета Европы «Дружественное ребенку здравоохранение: строим здоровое будущее для и вместе с детьми».

«На сегодня 325 женских консультаций, родильных домов… сертифицированы, как больницы, доброжелательные к ребенку», - сказал украинский министр.

А.АНИЩЕНКО подчеркнул, что сейчас украинские власти выполняют задачу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, в соответствии с которой в течение ближайших двух лет планируют открыть во всех областных центрах Украины перинатальные медицинские учреждения.

«Мы должны дать право на выживание каждому ребенку», - сказал министр.

Он также отметил важность дружественного подхода медицины к детям подросткового возраста, отметив, что на сегодня в Украине уже насчитывается 93 медицинских учреждения, дружественных к молодежи.

«В этих учреждения на принципах доброжелательности предоставляются медико-социальные услуги детям подросткового возраста», - сказал А.АНИЩЕНКО.

Он также выразил надежду на то, что нынешняя конференция поможет министрам здравоохранения стран-членов Совета Европы в решении задач предоставления качественных медицинских услуг детям и подросткам.

«Я уверен, что наши дискуссии будут инновационными», - подчеркнул А.АНИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Лиссабоне открылась 9-ая министерская конференция Совета Европы «Дружественное ребенку здравоохранение: строим здоровое будущее для и вместе с детьми», по итогам которой министры планируют принять совместную декларацию.