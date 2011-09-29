Финансирование медицины детей поддержат, несмотря на кризис

В Совете Европы считают необходимым поддерживать финансирование медицины детей, несмотря на экономический кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Лиссабоне заместитель Генерального секретаря Совета Европы Мод Де БУР-БУКИКИО, после открытия 9-й министерской конференции Совета Европы «Дружественное ребенку здравоохранение: строим здоровое будущее для и вместе с детьми».

«Сокращение расходов на здоровье детей – это близорукий подход», - сказала она.

По ее словам, в связи с экономическим кризисом все страны Европы вынуждены сокращать бюджетные расходы, в том числе и на медицину. Вместе с тем, такое сокращение противоречит принципам Совета Европы, поскольку в его результате страдают наименее защищенные: дети, и, прежде всего, - дети национальных меньшинств и мигрантов.

«Есть тенденция сокращения бюджетных расходов, в том числе на систему здравоохранения, и это вызывает большое беспокойство», - сказала М. Де БУР-БУКИКИО.

Она отметила, что руководство Совета Европы призывает страны-члены не пренебрегать принципами организации, и не сокращать расходы на медицину.