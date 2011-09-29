Министры здравоохранения Совета Европы обсуждают здоровье детей

Сегодня в Лиссабоне начала работу 9-я министерская конференция Совета Европы на тему «Дружественное ребенку здравоохранение: строим здоровое будущее для и вместе с детьми».

Как передает корреспондент УНИАН, конференция, рассчитанная на два дня, планирует принять специальную декларацию, а также обсудить подходы к созданию дружественной к детям медицины.

В своем вступительном слове на конференции заместитель Генерального секретаря Совета Европы Мод Де БУР-БУКИКИО отметила, что на сегодня во всем мире права детей на качественное здравоохранение далеки от того, чтобы быть гарантированными.

«Даже в Европе сегодня многие дети лишены доступа к хорошему здравоохранению», - сказала она.

По ее словам, эта проблема должна решаться, особенно в контексте того, что детям, зачастую, нужно намного больше, чем стандартное здравоохранение.

В конференции принимает участие министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО.