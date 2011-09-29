Секрет счастливого брака - в слове "мы"

Ученые из США заявляют, что парам, употребляющим местоимение «мы» вместо «я», легче удается разрешать внутрисемейные конфликты.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли проанализировали стиль общения 154 пар среднего и старшего возраста. Выяснилось, что те, кто использует в речи местоимения «мы», «наш», «нас», относятся друг к другу с большим теплом и меньше подвержены стрессам.

И напротив, те пары, которые как бы подчеркивают разобщенность местоимениями «я», «меня» и «ты», как правило, менее удовлетворены в браке. Это правило оказалось особенно верным для старших пар, передает Innovanews.

Кроме того, ученые выяснили, что более старшие пары чаще идентифицируют себя с «мы», чем это делают пары среднего возраста. Исследователи предполагают, что чем больший путь люди прошли по жизни рука об руку и чем больше препятствий они преодолели, тем чаще они чувствуют свою общность и родство.

edinstvennaya.ua