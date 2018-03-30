Тест: Каких витаминов не хватает вашему организму?

Само слово витамины уже говорит само за себя, ведь в его корне латинское слово vita – "жизнь". Витаминный ряд весьма разнообразен. Однако они все жизненно необходимы человеческому организму.

Каждый из витаминов отвечает за свою функцию и влияет на определенные биохимические реакции в нашем организме. Они благотворно влияют не только на работу органов, но и обеспечивают надежную и стабильную работу мозга, мышц, сердечно- сосудистой, нервной, кровеносной систем. Стоит утратить необходимое количество определенной группы витаминов, как организм начинает «барахлить».

Ниже приведены признаки нехватки витаминов:

A1 и A2 – куриная слепота, конъюнктивиты, сухость роговицы глаза.

В1 – полиневрит и другие нарушения работы нервной системы.

В2 – сухость во рту, воспаление языка и губ, болезненные язвы в уголках рта.

В3 – различные поражения кожных покровов, бессонница, диарея, слабость.

В4 – нарушения в работе печени.

В5 – боли в суставах, судороги, ослабление зрения и памяти, выпадение волос.

В6 – головные боли, усталость, кожные заболевания, нарушения аппетита, внимания, памяти, анемия.

В7 – поражение кожных покровов, отсутствие аппетита, тошнота, слабость, уныние, мышечные боли, отечность языка.

В10 – нарушения в работе кишечника.

В11 – нарушение обменных процессов организма.

В12 – характерный, довольно опасный вид малокровия.

В13 – разнообразные кожные заболевания.

С – ослабление иммунитета, хрупкость кровеносных сосудов и медленное заживление ран, бледность и сухость кожи, кровоточивость десен, расшатывание и выпадение зубов, тусклые слабые волосы, алопеция, ломкость ногтей, хроническая усталость, вялость, слабость мышечного тонуса, боли в крестце, ногах и ступнях.

Витамины группы D – размягчение костей и остеопороз, заболевания кожных покровов.

Е – вялость, малокровие, бесплодие, мышечная слабость и атрофия мышц.

F – атеросклероз, ускоренное старение тканей.

К1 и К2 – плохая свертываемость крови.

N – нарушения в работе печени.

P – ломкость капилляров, сосудистые сеточки, синяки, гемангиомы.

U – гастрит и язвенная болезнь.

Если же вы у себя обнаружили некоторые из указанных выше признаков, следует в первую очередь посетить терапевта. Не исключено, что придется сдать биохимический анализы. Только после консультации со специалистом и правильного диагноза можно приступать к лечению.

И напоследок, хотелось бы сказать, что забота об организме - это каждодневная работа. Следует каждый день бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и полноценно питаться.

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