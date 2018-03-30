Тест: Каких витаминов не хватает вашему организму?
Сухость глаз говорит о недостатке витамина А. Ранки в уголках рта - не хватает В2, ломкость капилляров и сосудистые сеточки - не достает P...
Само слово витамины уже говорит само за себя, ведь в его корне латинское слово vita – "жизнь". Витаминный ряд весьма разнообразен. Однако они все жизненно необходимы человеческому организму.
Каждый из витаминов отвечает за свою функцию и влияет на определенные биохимические реакции в нашем организме. Они благотворно влияют не только на работу органов, но и обеспечивают надежную и стабильную работу мозга, мышц, сердечно- сосудистой, нервной, кровеносной систем. Стоит утратить необходимое количество определенной группы витаминов, как организм начинает «барахлить».
Ниже приведены признаки нехватки витаминов:
A1 и A2 – куриная слепота, конъюнктивиты, сухость роговицы глаза.
В1 – полиневрит и другие нарушения работы нервной системы.
В2 – сухость во рту, воспаление языка и губ, болезненные язвы в уголках рта.
В3 – различные поражения кожных покровов, бессонница, диарея, слабость.
В4 – нарушения в работе печени.
В5 – боли в суставах, судороги, ослабление зрения и памяти, выпадение волос.
В6 – головные боли, усталость, кожные заболевания, нарушения аппетита, внимания, памяти, анемия.
В7 – поражение кожных покровов, отсутствие аппетита, тошнота, слабость, уныние, мышечные боли, отечность языка.
В10 – нарушения в работе кишечника.
В11 – нарушение обменных процессов организма.
В12 – характерный, довольно опасный вид малокровия.
В13 – разнообразные кожные заболевания.
С – ослабление иммунитета, хрупкость кровеносных сосудов и медленное заживление ран, бледность и сухость кожи, кровоточивость десен, расшатывание и выпадение зубов, тусклые слабые волосы, алопеция, ломкость ногтей, хроническая усталость, вялость, слабость мышечного тонуса, боли в крестце, ногах и ступнях.
Витамины группы D – размягчение костей и остеопороз, заболевания кожных покровов.
Е – вялость, малокровие, бесплодие, мышечная слабость и атрофия мышц.
F – атеросклероз, ускоренное старение тканей.
К1 и К2 – плохая свертываемость крови.
N – нарушения в работе печени.
P – ломкость капилляров, сосудистые сеточки, синяки, гемангиомы.
U – гастрит и язвенная болезнь.
Если же вы у себя обнаружили некоторые из указанных выше признаков, следует в первую очередь посетить терапевта. Не исключено, что придется сдать биохимический анализы. Только после консультации со специалистом и правильного диагноза можно приступать к лечению.
И напоследок, хотелось бы сказать, что забота об организме - это каждодневная работа. Следует каждый день бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и полноценно питаться.