Оливковое масло с орехами лечит сердце

Оливковое масло и орехи, по мнению испанских ученых, более эффективно предотвращают проблемы с сердцем, чем современные лекарства. К тому же они в отличии от препаратов не имеют неблагоприятных побочных эффектов.

Для профилактики инфарктов и инсультов эксперты из Испании советуют есть побольше различных орехов и использовать только оливковое масло. В исследовании приняли участие 7500 человек, которых поделили на три группы в зависимости от диеты: треть из них употребляли оливковое масло, еще треть ели разнообразные орехи, а остальные придерживающиеся обычной низкожировой диеты. В результате оказалось, что у участников старше 50 лет значительно улучшилось состояние сонной артерии, если они употребляли орехи или оливковое масло. От того, насколько эластичны кровеносные сосуды в организме человека, зависит риск развития серьезных проблем с сердцем.

Через год после внесения подобных изменений в рацион питания участников ученые отметили эффект, который превосходил воздействие медицинских препаратов для профилактики сердечно-сосудистых проблем. Что касается обычной низкожировой диеты, которую очень часто прописывают пациентам, она не оказывает на здоровье сердца и сосудов почти никакого положительного влияния, и проблемы продолжают прогрессировать.

Эластичность сосудов, которой можно добиться с помощью длительного употребления мононенасыщенных жиров и омега-3 жирных кислот, недостижима посредством принятия лекарств, утверждают ученые. Для большего эффекта следует использовать оливковое масло холодного отжима в не нагретом виде, а орехи есть необжаренными.

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